Studiu: Aproape jumatate dintre romanii care muncesc de acasa sustin ca au facut economii considerabile de buget

Aproape jumatate dintre romanii care muncesc de acasa (49%) sustin ca regimul de telemunca a condus la economii financiare considerabile, iar pentru 80% dintre cetateni eliminarea timpului pierdut in trafic catre birou reprezinta un aspect apreciat, reiese dintr-un sondaj.

Conform cercetarii, alte avantaje ale muncii de la domiciliu sunt: imbunatatirea echilibrului intre activitatea personala si cea profesionala (43%), mai multa libertate in gestionarea programului de lucru (40%) si timpul suplimentar de odihna (33%).

Pe de alta parte, cel mai mare dezavantaj il reprezinta lipsa socializarii directe cu colegii (74% dintre respondenti), urmat de dificultatile in separarea timpului dedicat activitatii profesionale de cel personal (44%), lipsa unui spatiu adecvat pentru desfasurarea activitatii (33%) si capacitatea mai scazuta de concentrare, ca urmare a factorilor disturbatori din locuinta (33%). De asemenea, alte dificultati fac referire la gestionarea relatiei cu clientii si colaboratorii (29%), problemele tehnice (26%) si lipsa feedback-ului direct cu privire la activitatea prestata (24%).

Pe fondul acestor rezultate, datele centralizate evidentiaza faptul ca exista un oarecare echilibru in ceea ce priveste descrierea generala a experientei lucrului de acasa. Astfel, 38% dintre respondenti caracterizeaza perioada de activitate de acasa drept foarte buna sau excelenta, 34% considera aceasta experienta ca fiind buna, in timp ce pentru 28% dintre acestia perioada este nesatisfacatoare sau chiar frustranta.

Totodata, optiunea de a lucra exclusiv de acasa dupa terminarea perioadei de restrictionare a activitatii este preferata de doar 3% dintre respondenti, cei mai multi optand pentru un program flexibil in care sa lucreze patru zile de la birou si o zi de acasa (39% dintre respondenti) sau trei zile la birou si doua de acasa (27%). In medie, angajatii intervievati ar opta, daca ar avea posibilitatea, sa lucreze 3,4 zile de la birou si 1,6 zile de acasa, releva cercetarea de specialitate.

Sondajul a presupus aplicarea unui chestionar online unui numar de peste 200 de angajati care, in mod traditional, lucreaza de la birou, dar in ultimele saptamani au fost nevoiti sa isi desfasoare activitatea de acasa, ca parte a masurilor de distantare sociala adoptate pentru a limita raspandirea COVID-19.

Persoanele chestionate au o varsta medie de 36 de ani si lucreaza, in special, in Bucuresti (88%). Activitatea respondentilor se desfasoara in domenii diverse, precum: servicii profesionale (24%), financiar (18%), real estate (17%) sau tehnologie si telecomunicatii (13%). In medie, cei intervievati si-au desfasurat activitatea acasa timp de 15 zile lucratoare, inainte de completarea chestionarului.