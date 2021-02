Studiu: Vorbitul fără mască este la fel de contagios ca și tușitul

Un nou studiu publicat în Proceedings of the Royal Society dezvăluie că vorbirea îndelungată poate fi la fel de periculoasă ca tușitul lângă o altă persoană, deoarece micro-particulele expulzate din gură rămân în aer.

O descoperire care ar putea explica de ce Covid-19 se răspândește ușor în interior și care demonstrează că măsurile de distanțare socială nu oferă o protecție suficientă împotriva virusului. Astfel, apare din nou importanța vitală a aerisirii camerelor și folosirea măștilor pentru a încetini răspândirea Covid-19, scrie La Stampa. Cercetătorii de la Universitatea Cambridge și Imperial College din Londra au folosit modele matematice pentru a demonstra cum Sars-CoV-2 se răspândește în diferite spații interioare, în funcție de mărime, numărul de persoane, aerisire și purtarea sau nepurtarea măștilor.

De exemplu, petrecerea unei ore într-un spațiu închis de 250 de metri pătrați, care are o capacitate minimă de 50 de persoane și o aerisire tipică „de birou", are o probabilitate estimată la 8% de infectare, dacă există 5 persoane în camera respectivă fără mască. Dacă schimbarea completă a aerului are loc de cinci ori pe oră în loc de trei, șansele în condiții similare scad la 2% și la fel se întâmplă dacă toată lumea poartă o mască cu trei straturi (cum ar fi cele chirurgicale). Potrivit cercetătorilor, picăturile mari de salivă expulzate prin tuse sau strănut ajung pe sol, însă picăturile mici produse prin vorbire, numite și „aerosoli", pot transporta virusul pe doi metri și persistă în aer.

În plus, durează doar câteva secunde pentru ca particulele expulzate să „parcurgă" mai mult de 2 metri, distanța recomandată între oameni. Mai exact, datele arată că la o oră după ce o persoană infectată vorbește timp de 30 de secunde, aerosolul rămas conține mult mai multă masă virală decât după o tuse. „Vorbirea produce particule mult mai fine decât tusea, iar acestea pot rămâne peste o oră în cantități suficiente pentru a infecta", a declarat Pedro Magalhães de Oliveira, expert la Universitatea Cambridge și coautor al studiului. Oamenii de știință sunt de acord că marea majoritate a cazurilor Covid-19 este răspândită prin transmitere internă, fie prin aerosoli sau prin picături. Iar iarna oamenii petrec mai mult timp în interior, astfel că există o creștere a numărului de cazuri Covid-19.