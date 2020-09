Sunt tot mai multe forme de COVID care se remit mult mai greu sub tratament. Beatrice Mahler: "Avem pacienți de toate grupele de vârstă"

Medicul Beatrice Mahler atrage atenția asupra faptului că în cadrul spitalului pe care îl manageriază se află pacienți de toate vârstele, nu doar în vârstă, sau care au coborbidități. Managerul Institutului Marius Nasta susține că sunt tot mai multe forme de COVID care se remit mult mai greu sub tratament și îi îndeamnă pe simptomatici să apeleze la regula clascică de a suna la DSP, nu să vină singuri la spital.

Beatrice Mahler, managerul institutului Marius Nasta, trage un semnal de alarmă cu privire la cazurile care se remit din ce în ce mai greu sub tratament. „La noi efortul este maxim, nu am simțit deloc o relaxare în ceea ce privește numărul de cazuri, dimpotrivă, cazurile care sunt prezente pe secție sunt cu forme severe și moderate, tot mai multe forme care se remit mult mai dificil sub tratament, pacienți care sunt pe toate grupele de vârstă, n-aș putea spune că sunt doar pacienți vârstnici sau pacienți cu comorbidități. E adevărat, la ei formele sunt mult mai dificile și mult mai greu de manageriat, pentru că apar dezechilibre și pe celelalte patologii", a spus Mahler.

Medicul atrage atenția asupra faptului că din ce în ce mai mulți simptomatici vin singuri la spital, când ei ar trebui să sune la DSP. „Un lucru pe care îl sesizăm tot mai mult în ultimele zile și care a crescut foarte mult presiunea pe activitatea colaterală activității din secție sunt cazurile de pacienți cu simptomatologie, pacienți suspecți, care se prezintă de bunăvoie la spital pentru evaluare și testare. E foarte bine că fac asta, dar ar fi și mai bine dacă ar respecta reglementarea în care telefonul dat către DSP aduce cu sine recoltarea la domiciliu și atunci pacientul nu s-ar mai deplasa - și sper că nu se deplasează cu mijloacele de transport în comun", a adăugat ea.