(surse) Se declanseaza Jihadul impotriva lui Ludovic Orban: se creeaza Comitetul de initiativa pentru Rares Bogdan. Eurodeputatul este gata sa renunte la Bruxelles pentru electoratul sau

Dupa ce Ludovic Orban a ales sa "usederizeze" PNL, numind-o pe Violeta Alexandru lider al liberalilor la Bucuresti, masura a intampinat reactii virulente la nivelul liberalilor din Capitala.

Este vorba de peste sase sute de liberali care si-au manifestat dorinta de a-l sprijini pe Rares Bogdan ca lider al Capitalei.

Astazi, Ludovic Orban a dat o lovitura impotriva Partidului National Liberal pe care il conduce. In ciuda vointei a peste 600 de liberali din totalul de 1000 care pot desemna liderul PNL Bucuresti, acesta a ales sa mearga pe mana "useristei" Violeta Alexandru, starnind reactii de furie in randul liberalilor. Drept urmare, conform surselor noastre, maine se va anunta constituirea unui Comitet de initiativa pentru Rares Bogdan. In acelasi timp, conform acelorasi surse, Rares Bogdan este pregatit sa renunte la postul de europarlamentar la Bruxelles pentru a ramane fidel electoratului sau si promisiunilor sale. Este imperativ necesar ca presedintele Klaus Iohannis, care l-a numit pe Rares Bogdan "number one", sa intervina pentru a preveni un haos in PNL. Vom reveni cu amanunte.