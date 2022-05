Tânăra ucisă și tranșată de iubit era membru UDMR: Comunicatul dat de formațiunea politică

Femeia de 30 de ani, dispărută din Cluj și găsită moartă în Bihor era un membru important al UDMR. De altfel, formațiunea politică a și transmis pe Facebook un mesaj de condoleanțe.

"Am fost șocați ore întregi când am auzit vestea tragică a morții lui Beáta Molnár. Bea a fost colega noastră în departamentul principal responsabil cu organizarea socială a RMDSZ și mai târziu, când publica cărți la Fundația Școlii, am lucrat împreună de multe ori la editarea albumelor și organizarea programelor. Îl cunoșteam ca un om creativ - era definit de sensibilitatea, empatia și abilitățile sale de muncă erau uriașe.

Continuă să faci minuni acolo sus, Bea!", se precizează în comunicatul UDMR.

O femeie în vârstă de 30 de ani a fost găsită moartă într-o zonă cu vegetaţie abundentă din judeţul Bihor, trupul său fiind împachetat în saci menajeri. Principalul suspect în acest caz este prietenul femeii, alături de care victima plecase din Cluj-Napoca, anunța, miercuri, news.ro.

"La data de 23 mai, Poliţia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată despre faptul că două persoane, Molnar Beata, în vârstă de 30 de ani şi prietenul acesteia, un bărbat de 43 de ani, s-ar fi deplasat la data de 21 mai, în jurul amiezii, înspre localitatea Răchiţele, comuna Mărgau, nerevenind la domiciliu până în prezent. În baza sesizării, la data de 23 mai a.c., la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj au fost demarate cu operativitate activităţi de căutare în privinţa aecstora, precum şi a autoturismului cu care aceştia s-ar fi deplasat", a transmis IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, din verificările efectuate până în prezent rezultă că autoturismul folosit pentru deplasare a fost observat la data de 22 mai a.c., în jurul orei 11.00, în localitatea Aleşd, judeţul Bihor, circulând pe direcţia Cluj-Oradea.

Date cu privire la autoturism - marca Dacia Logan, culoare gri metalizat, număr de înmatriculare AR-51-LAC.

"Persoanele care pot furniza informaţii despre autoturism sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apeleze gratuit 112", au mai transmis poliţiştii.

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj a anunţat, miercuri, că poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au făcut verificări în legătură cu plecarea din Cluj-Napoca a unei femei de 30 de ani, domiciliată în Târgu Mureş.

Ea a fost însoţită de un bărbat de 43 de ani din Arad. În urma investigaţiilor, poliţişti au stabilit că s-ar putea afla în judeţul Bihor.

Anchetatorii au găsit femeia decedată.

"Cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, în apropierea localităţii Aleşd, judeţul Bihor, au identificat cadavrul unei persoane de sex feminin. În cauză, poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea identităţii cadavrului şi pentru verificarea tuturor circumstanţelor în care a avut loc decesul persoanei, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj", se arată în comunicatul IPJ Cluj.

Potrivit presei locale, trupul femeii a fost găsit împachetat în saci menajeri la marginea satului Corniţel, într-o zonă cu vegetaţie abundentă.

Poliţiştii îl căutau pe prietenul fetei, bărbatul de 43 de ani, care este principalul suspect în acest caz. El fusese condamnat la un an şi trei luni de închisoare cu suspendare după ce în urmă cu doi ani şi-a agresat fosta prietenă pe stradă, lovind-o cu pumnii şi picioarele.