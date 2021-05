Tânărul care a ucis şapte copii şi doi adulţi într-o şcoală din Kazan: „M-am crezut Dumnezeu, apoi m-am transformat într-un monstru"

Ucigaşul din Kazan Ilinaza Galyaviev, adolescentul de 19 ani care a comis un atac armat în dimineaţa zilei de marţi, 11 mai, într-o şcoală, Federaţia Rusă, soldat cu nouă victime, între care şapte copii, a fost reţinut la scurt timp după comiterea crimei.

Presa rusă a publicat primele declaratii ale acestuia, după ce a fost plasat în izolatorul Poliţiei. Tânărul are un comportament inadecvat. El susţine că a conştientizat, cu două luni în urmă, că el este Dumnezeu, după care s-a transformat într-un monstru. „M-am crezut Dumnzeu. Pur şi simplu am conşientizat asta, iar vara în mine s-a trezit un monstru şi am început să-i urăsc pe toţi. Eu mereu i-am urât pe toţi. Nu încercaţi să-mi asociaţi vreo prostie psihologică. Nimeni nu mi-a zis, singur am conştientizat, acum două luni, că sunt Dumnezeu. Iniţial i-am spus mamei despre acest lucru. Eu mamă nu am, ea nu-mi este mamă. Nu am părinţi, vă urăsc pe toţi. Nu am mamă, am renunţat la toţi. Femeia care m-a născut nu-mi este mamă", le-a spus adolescentul anchetatorilor.

Presa rusă scrie că adolescentul a absolvit acum patru ani şcoala în care a comis atacul armat. În luna aprilie, acesta a fost exmatriculat din colegiu, după ce nu a mai fost la ore din ianuarie 2021. Profesorii de la colegiu îl descriu pe acesta ca fiind un tânăr liniştit şi care nu obşinuia să intre în conflicte. Presa mai mentioneaza că ucigaşul a obţinut dreptul de a purta armă pe 28 aprilie curent. Tatăl acestuia a mărturisit că nu a observat schimbări în comportamentul fiului său şi că tânărul nu avea gânduri negative. Pe canalul său de Telegram, cu câteva ore înainte de a comite atacul armat, adolescentul a scris că intenţionează să "ucidă un număr mare de deşeuri bio, după care să se sinucidă". Precizăm că cel puţin nouă persoane au fost ucise, între care şapte copii. Peste 20 oameni au fost răniţi, între care 15 copii. Şase copii sunt internaţi în spital în stare gravă.