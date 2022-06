Templul Satanic din SUA anunță că va fi vârf de lance în lupta pentru liberalizarea totală a avortului alături de Bill Gates, Soroș și Warren Buffet!

Gruparea „Templul Satanic din SUA se implică în discuțiile despre avort apărute după hotărârea istorică a Curții Supreme din America pe această temă. Liderii acestei grupări au anunțat că vor deveni un vârf de lance în lupta pentru liberalizarea uciderii pruncilor nenăscuți.

„Templul satanic este principalul far luminos în lupta pentru acces la avort. Odată cu revocarea deciziei Roe vs Wade, o excepție pe motive religioase va fi singura cale prin se pot provoca restricțiile la avort", a scris organizația într-o postare. Gruparea susține că „avorturile satanice sunt protejate de legile privind libertatea religioasă". Mai precis, dacă cineva pretinde că face un avort ca parte a unui ritual religios, legea nu-l poate restricționa susține Templul Satanic.

Presa americană a relatat faptul că organizația „Templul satanic" colaborează cu Planned Parenthood, cea mai mare rețea de clinici de avorturi din lume. Pe lângă cei care-l venerează pe satana, în rândul celor care deplâng hotărârea Curții Supreme a SUA se înscriu și bogații planetei, precum George Soros, Bill Gates sau Warren Buffet.

Bill Gates a calificat decizia drept un „regres inacceptabil" care pune în pericol viețile femeilor. Melinda French Gates a spus că este vorba despre „America care face un mare pas înapoi". George Soros a avertizat că „diminuează drepturile omului și amenință foarte mult îngrijirea reproducerii", relatează Bloomberg. Un alt susținător al avortului este Warren Buffet. Miliardarul de 91 de ani are o fundație, are are printre obiective „accesul la avort și contraceptive" pentru femei.