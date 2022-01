"Teoria Conspiratiei" la șeful Strategiei Vaccinurilor din Europa: "Mai multe doze de rapel duc la supraîncărcarea sistemului imunitar!"

Autoritatea de reglementare a medicamentelor din Uniunea Europeană a ajuns sa sustina "teoria conspiratiei". Seful acesteia şi-a exprimat "îndoielile cu privire la necesitatea unei a patra doze de vaccin de rapel pentru Covid-19" şi a spus că asta ar duce la "riscul de a supraîncărca sistemul imunitar al oamenilor şi de a duce la oboseală în rândul populaţiei", transmite Reuters.

"În timp ce utilizarea rapelurilor suplimentare poate face parte din planurile de urgenţă, vaccinările repetate la intervale scurte de timp nu ar reprezenta o strategie durabilă pe termen lung", a declarat Marco Cavaleri, şeful Strategiei Vaccinurilor la Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA), într-o conferinţă de presă. Oficialul EMA şi-a exprimat îngrijorarea că o strategie de a administra un rapel la fiecare patru luni prezintă, ipotetic, riscul de a supraîncărca sistemul imunitar al oamenilor şi de a duce la oboseală în rândul populaţiei.

Cavaleri a mai spus că sunt necesare mai multe date despre impactul noii variante asupra vaccinurilor şi o mai bună înţelegere a evoluţiei valului actual pentru a decide dacă este necesar un vaccin specific pentru Omicron. "Este important să existe o discuţie bună în jurul alegerii compoziţiei vaccinului pentru a ne asigura că avem o strategie care nu este doar reactivă... şi să încercăm să venim cu o abordare care să fie potrivită pentru a previne o variantă viitoare", a spus el.

Până acum, medicii specialistii, sau expertii in vaccinuri si virusi care afirmau ca vaccinarea in masa cu regularitate si fără sa fie necesara erau catatlogati ca adepti ai "teoriei conspiratiei" si ca "intretineau prin fake-news" argumentele anti-vaccinistilor. Acestia spuneau ca o vaccinare in masa si cu regularitate la 3-4 luni in cazul dozelor booster duc la o slabire a sistemului imunitar si chiar la declansarea unor boli auto-imune.