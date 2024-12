"Tiktokizarea" planetei: cum a resetat aplicația chinezească geopolitica la nivel mondial

Platforma TikTok, aflată în vizorul Uniunii Europene şi al Statelor Unite, se confruntă cu acuzaţii de manipulare a opiniei publice, în timp ce compania sa mamă, China Bytedance, neagă ferm că este controlată de Partidul Comunist Chinez.

TikTok se confruntă cu un proces în SUA ce ar putea culmina cu interzicerea sa dacă platforma nu se desparte de Bytedance, despre care Washingtonul suspectează că ar putea folosi informaţiile despre utilizatorii americani pentru a manipula opinia publică , scrie agenţia de presă spaniolă EFE într-o analiză, relatează Agerpres.

Şi Comisia Europeană va investiga TikTok pentru un presupus eşec de a atenua interferenţele străine în alegeri precum scrutinul prezidenţial din România, unde Călin Georgescu a câştigat primul tur.

Compania Bytedance, cunoscută pe atunci sub numele de Jinritoutiao, a lansat Douyin, aplicaţia chineză originală a TikTok, în 2016. Concepută pentru o piaţă internă de aplicaţii video scurte deja competitivă, cu rivali precum Kuaishou, Douyin s-a diferenţiat prin integrarea muzicii, a efectelor speciale şi a unui "feed" personalizat sofisticat.

După un succes copleşitor în China, Bytedance s-a extins rapid. În 2017, compania a creat o versiune globală a Douyin, pe care a denumit-o TikTok şi şi-a început expansiunea prin achiziţia Musical.ly, o platformă de videoclipuri muzicale populară în rândul tinerilor americani. Această achiziţie a permis TikTok să acceseze o bază deja consacrată de utilizatori şi să câştige tracţiune pe pieţe cheie, cum ar fi America de Nord şi Europa. În primul trimestru al anului 2018, TikTok a fost cea mai descărcată aplicaţie din App Store la nivel mondial.

De la extinderea sa globală, TikTok a devenit un fenomen fără precedent pentru o aplicaţie dezvoltată în China, depăşind giganţi precum Facebook şi Instagram ca viteză de creştere.

Însă succesul TikTok şi poziţia sa ca prima reţea socială de origine chineză cu succes internaţional a făcut-o în curând să se confrunte cu provocări geopolitice şi de reglementare. În 2020, India a interzis TikTok după un conflict de graniţă cu China, pierzând cea mai mare piaţă la acea vreme.

În primele luni ale anului 2020, când milioane de persoane au fost obligate să rămână în case din cauza pandemiei de COVID-19 şi s-au simţit "atrase de telefoanele mobile mai mult ca oricând", popularitatea aplicaţiei a explodat, potrivit Sensor Tower.

Descărcările sale globale au crescut de la 200 de milioane în ultimul trimestru din 2019 la peste 300 de milioane în primul trimestru din 2020, un record de descărcări într-un trimestru pentru orice aplicaţie mobilă.

Având în vedere succesul înregistrat de TikTok, numeroşi analişti au subliniat, începând din 2021, "tiktokizarea" unor rivali precum Instagram sau YouTube, care şi-au ajustat strategia pentru a prioritiza videoclipurile scurte şi recomandările video personalizate. Fenomenul subliniază influenţa TikTok şi importanţa algoritmului său, care a forţat alte reţele de socializare să îşi ajusteze strategiile.

Algoritmul eficient al TikTok, ce optimizează conţinutul în funcţie de timpul de vizionare, este un element cheie al succesului aplicaţiei, dar şi una dintre cele mai mari bătăi de cap din cauza criticilor la adresa opacităţii sale.

La fel ca în cazul României, unde Comisia Europeană a cerut "aplicaţiei" să detalieze funcţionarea algoritmului său, sau al acuzaţiilor că TikTok, care are aproximativ două miliarde de utilizatori în întreaga lume, cenzurează conţinut contrar guvernului chinez, numeroase voci cer o mai mare transparenţă din partea Bytedance.

După presiunile din partea Washingtonului şi Bruxelles-ului, compania a decis să stocheze datele utilizatorilor americani şi comunitari în centre din afara Chinei, deşi persistă îndoieli cu privire la faptul că angajaţii Bytedance de pe teritoriul chinez mai au acces la acestea.

Directorul executiv al TikTok, singaporezul Shou Zi Chew, a asigurat Congresul american în 2023 că "ByteDance nu se află sub controlul guvernului chinez". "Nu am dovezi că executivul chinez are acces la date", a declarat Shou Zi Chew într-o intervenţie care a devenit virală în China datorită modului în care directorul executiv al TikTok a răspuns întrebărilor incisive ale congresmenilor americani.

Bytedance, condus de Zhang Yiming, care a devenit cel mai bogat om al Chinei în 2024, a negat în mod repetat că ar transmite informaţii despre utilizatorii săi autorităţilor chineze.

EFE aminteşte că TikTok, la fel ca servicii precum Google, Facebook sau X, sunt blocate în China, unde Bytedance operează Douyin, aplicaţia care a dat naştere TikTok şi care este complet independentă de versiunea sa internaţională.

Douyin, care are lunar aproximativ 750 de milioane de utilizatori în China, este supusă regulilor stricte ale autorităţilor de reglementare din China, care îi cer să elimine complet conţinutul considerat sensibil de autorităţile chineze şi să promoveze publicaţiile din mass-media de stat.