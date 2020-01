Tragedie: un şofer a murit strivit de propriul TIR

Un şofer a fost prins sub roţile unui TIR-ului, în localitatea Bucea, pe Piatra Craiului, în cursul nopţii trecute. Bărbatul a coborât pentru a face unele verificări şi a intrat sub TIR, dar acesta a pornit şi l-a prins sub roţi.

"Au fost alertate o autospecială cu modul de descarcerare, două echipaje SMURD și unul SAJ, ca urmare a unui incident care a avut loc la coborâre de Piatră Craiului pe E60. Pompierii au găsit la locul evenimentului un autotren oprit pe una dintre benzi și șoferul acestuia prins sub una dintre roțile vehicului. Pompierii au calat roțile camionului și au ridicat roțile de pe persoana respectivă, însă aceasta prezenta traume incompatibile cu viața", informează ISU Cluj.