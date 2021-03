Tratamentul "Șoșoacă" pentru Covid: "Exista un mix de 12 uleiuri esentiale care ucide coronavirusul in 48 de ore!"

Senatoarea Diana Șoșoaca, cunoscuta militanta impotriva masurilor guvernamentale de restrangerea libertatilor individuale, a afirmat in repetate randuri in direct la TV, chiar si in timpul protestelor de strada, ca in Romania s-a dezvoltat un tratament bazat pe uleiuri esentiale impotriva Covid si care mix distruge coronavirusul in doar doua zile. "Daca ar fi folosit, atunci in doua saptamani nu am mai avea Covid in tara!", a spus Șoșoacă.

Ne aflam in momente in care apar aproape zilnic tratamente-minune, de la ivermectina, arbidol, clorochina, pana la cele de tip naturist, cu inhalatii si spray-uri, dar, iata si cu uleiuri esentiale. In ce ar consta noul tratament despre care spune Diana Sosoacă. "In România a fost inventată aşa-numita 'picătură care arde virusul' (drop virus burn), ulei esenţial certificat încă de anul trecut, in mai 2020, de către Departamentul de Analize Fizico-Chimice şi Controlul Calităţii al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică Bucureşti din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Iar această 'picătură' a fost elaborata de Elena Nastase, terapeut naturist, si Iuliean Horneţ. 'Această soluţie va salva România' din criza prin care trece din cauza pandemiei.", se afirma in Ziarul de Arges, reporterii acestei publicatii stand de vorba cu inventatorii acestui mix format din 12 uleiuri esentiale.

"In principiu este indicat pentru congestia sinusurilor, eliminând bacteriile şi viruşii şi uşurând respiraţia; pe scurt, accelerează ameliorarea în caz de infecţii sinusale. Totodată, împiedică acumularea excesivă a mucusului în pasajele nazale, uşurând astfel respiraţia. În plus, majoritatea componentelor fiind astringente şi sedative, pot calma durerile de cap asociate răcelii şi gripei.", sustine Iuliean Horneţ, care mai spune ca "picătura" respectivă arde şi noul coronavirus! "35.000 de români au folosit-o în aproape şase luni şi niciunul nu ne-a reproşat nimic în privinţa ei. Din contră, referinţele sunt foarte bune. Am scos din spital şi bolnavi de Covid care au folosit produsul" - a detaliat dl. Horneţ.

"Prin compuşii săi, soluţia are proprietăţi antivirale, antibacteriene şi antiinflamatoare, pe bază de extracte uleioase esențiale, cu greutate moleculară mare, obținută prin mijloace biotehnologice fără conținut de organisme modificate genetic și proteine organice. Soluția dezinfectantă este indicată în tratamentul adjuvant al afecțiunilor sistemului respirator superior, inclusiv: nas, sinusuri, rinofaringe, rinită, infecția cu stafilococ (Staphylococcus aureus) în nas și Candida orofaringiana (Candida albicans), atât în faze acute, cât și cronice, ante și post-virală sau provocată de poluanții mediului înconjurător; sindrom de gripă sau răceală; stare congestivă în sistemul respirator superior (sinuzită, disfagie, laringită și faringită, afonie, tuse), depistează și vindecă instantaneu cei mai puternici viruși și bacterii.", spune si Elena Nastase, terapeutul recomandat de Diana Șoșoacă in repetate randuri la TV.