TROOPER a deschis seria concertelor live pe Facebook dupa anuntarea iminentei stari de urgenta in Romania impotriva coronavirusului

TROOPER, cea mai iubita formatie de rock/heavy metal din Romania a performat live sambata seara, unplugged, pe Facebook, incepand cu ora 22,00, la putina vreme dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca de luni Romania intra in stare de urgenta impotriva coronavirusului.

TROOPER inregistreaza astfel o premiera artistica importanta, mai ales ca acest concert acustic a fost urmarit in medie de 950 de spectatori live pe minut, cu un varf de 1.200 persoane (pentru aproape 30 de minute), care au ascultat timp de o ora si jumatate prestatia formatiei indragite. Numarul total al celor care au interactionat cu trupa (componentii au raspuns si intrebarilor in direct ale spectatorilor) a fost de 26.500 de useri inregistrati, fiind vorba despre un record in domeniu, pentru un concert live transmis online de o formatie de rock romaneasca.

Concertul a fost motivat de faptul ca prin starea de alerta cauzata de raspandirea CoVID-19 s-a anulat toate manifestarile live si evenimentele cu un numar mai mare de 50 de participanti. Liderul formatiei, Alin Dinca, ne-a declarat imediat dupa eveniment: "A iesit foarte bine, am avut publicul aproape chiar daca de multe ori am fost despartiti de mii de kilometri, ca in cazul unor spectatori de la Stuttgart, sau din Oslo, dar si cei de aici din Romania au emanat emotia si caldura necesare, pe Facebook, ceea ce ne-a facut sa cantam cu o puternica vibratie, ca si cum am fi rezonat cu sala intr-un concert veritabil face-to-face. Le multumim inca o data fanilor nostri consacrati, dar si celor noi, care au stat sa ne asculte si sa ne transmita mesaje".

Din informatiile pe care le detine si Ziuanews, urmeaza ca in aceasta perioada de izolare mai multe trupe sa le urmeze exemplul, chiar TROOPER a promis ca va reveni cu o varianta asemanatoare, cel mai probabil un concert full-plugged, full-men (in varianta acustica au fost prezenti doar trei din cinci componenti: Alin Dinca, Aurelian Dinca si Cristian Oftez) ceea ce ar putea constitui o noua premiera online de proportii.

Concertul online al TROOPER poate fi urmarit AICI.