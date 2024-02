Tucker Carlson explică de ce ii ia un interviu lui Vladimir Putin la Moscova si cum a incercat regimul Biden sa-l oprească VIDEO

Jurnalistul Tucker Carlson se afla de cateva zile la Moscova (dupa cum explica, pe banii sai, fără a fi finanta de cineva) unde ii va lua un interviu presedinbtelui Rusiei, Vladimir Putin.

Carlson spune ca poporul american nu este informat de media corupta si despre ce se intampla in Rusia, nu numai propaganda dinspre Ucraina. El afirma ca nu se afla la Moscova din "dragoste pentru Putin, ci din dragoste fata de Statele Unite" si ca oricine are dreptul la libera exprimare. El nu cere poporului american sa fie de acord cu ce va spune Putin in interviu, dar cere ca acestia sa-l urmareasca si apoi sa traga propriile concluzii, nu cele care i se spun de la Casa Alba. De asemenea Tucker Carson mai spune cum regimul Biden a incercat de doua ori sa-l opreasca in demersul sau.