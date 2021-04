Tulpina indiana dublu mutanta de Sars-Cov-2. Ce sanse sunt sa ajunga in Romania virusul care omoara un om la fiecare 4 minute

Colapsul sistemului sanitar indian este partial atribuit noii variante a SARS-CoV-2, denumita B.1.617, detectata initial in octombrie in vestul Indiei. Ea este descrisa drept "dublu mutanta", intrucat are doua mutatii preocupante la nivelul proteinei spike, prin care coronavirusul se ataseaza de celulele umane.

Prima mutatie, E484Q, este apropiata de cea deja observata la variantele coronavirusului sud-africana si braziliana (E484K), suspectata ca reduce eficacitatea vaccinurilor anti-COVID-19 existente si sporeste riscul de reinfectare. A doua mutatie, L452R, este de asemenea prezenta la varianta descoperita in California si ea ar putea antrena cresterea transmiterii virusului. Este prima data cand aceste mutatii sunt detectate impreuna la o varianta ce are o raspandire semnificativa. In acest context, mai multe state au decis sa suspende zborurile din India, mai exact Australia, Canada, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit si Noua Zeelanda.

Situatia este critica in India, tara reuseste sa secventieze 5% dintre cazurile confirmate, asa cum recomanda Organizatia Mondiala a Sanatatii, din numarul zilnic de teste pozitive si au avut si 350.000 de cazuri de infectare intr-o zi, ajungand la peste 200.000 de morti. Conform statisticilor, varianta indiana ucide un om la fiecare 4 minute, fata de varianta braziliana care ucidea o persoana la fiecare 12 minute. Situatia din India este asemanatoare cu cea de la Wuhan, de la declansarea pandemiei de COVID-19 din Wuhan dar la care se adauga si existenta vaccinul. Cu toate acestea este doar o chestiune de timp pana cand tulpina din India o sa fie identificata si in Romania, spun epidemiologii.

Exista chiar riscul sa avem o pandemie suprapusa cu alta pandemie, sau mai multe pandemii, daca tulpinile se separa atat de mult de variantele originale si ajung sa domine anumite regiuni ale globului, de unde sa se raspandeasca peste tot. Mai ales daca vaccinurile actuale nu o sa mai poata sa asigure o protectie eficienta si trebuie facute unele noi. India nu are un sistem de sanatate foarte performant care sa poata sa opreasca eficient transmiterea Covid-19. In mod normal, spun epidemiologii, ar trebui accelerata vaccinarea, dar raportat la populatia Indiei este destul de complicat sa fie vaccinati atat de multi oameni intr-un timp atat de scurt incat sa conteze, de aceea noua tulpina este un real pericol pentru restul populatiei globului.