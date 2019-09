Turist canadian atacat de un urs la Azuga

Un turist canadian in varsta de 54 de ani a fost atacat de un urs la Azuga, unde se afla cu cortul. Turistul, care a scapat cu cateva zgarieturi, era singur in cort si dormea cand a fost atacat de urs. Turistul din Canada se afla cu cortul pe Valea Marului din Azuga.

Potrivit reprezentantilor IJJ Prahova, in noaptea de miercuri spre joi, cetateanul canadian a sunat la 112 si a anuntat ca a fost atacat de un urs. „Ajuns la fata locului, echipajul de jandarmi a solicitat sprijinul S.A.J. Prahova, care a acordat primul ajutor persoanei in cauza, aceasta refuzand internarea", arata IJJ Prahova. Turistul era singur in cort si dormea cand a fost atacat de urs. Animalul a venit, cel mai probabil, dupa mancare. Potrivit medicilor, barbatul, in varsta de 54 de ani, a fost zgariat la mana dreapta si a refuzat sa fie transportat la spital.