Un avion cu 100 de oameni la bord s-a prabusit in Kazahstan: Cel putin 14 morti

Un avion al companiei Bek Air cu 95 de pasageri si cinci membri ai echipajului la bord s-a prabusit vineri in apropierea orasului Almaty, in Kazahstan, inregistrandu-se cel putin 14 morti, potrivit autoritatilor din aceasta tara situata in Asia Centrala.

Avionul care se indrepta spre capitala Nur-Sultan "a pierdut altitudine in timpul decolarii si a lovit un gard din beton" inainte de a se izbi de o cladire cu doua etaje, a informat Comitetul aviatiei civile din Kazahstan intr-un comunicat.

Potrivit comitetului de urgenta, cel putin 14 persoane si-au pierdut viata. Guvernul si aeroportul din Almaty au facut cunoscut ca serviciile de urgenta cauta supravietuitori la locul accidentului.

Avionul apartinea companiei kazahe Bek Air care opereaza cu o flota de aparate tip Fokker 100. Comitetul aviatiei a anuntat ca suspenda toate zborurile cu acest tip de aparat pana la finalizarea unei anchete.

"Responsabilii vor fi pedepsiti potrivit legii", a scris pe Twitter presedintele kazah, Kassym-Jomart Tokayev, exprimand condoleante victimelor si familiilor acestora.