Un bărbat s-a sinucis după ce și-a pierdut economiile de-o viață în cea mai recentă înșelătorie online - Pig Butchering

Un bărbat și-a luat viața după ce a văzut cum agoniseala de-o viață a ajuns pe mâna unei bande infracționale, specializată în escrocherii online internaționale. Înșelătoria 'Pig Butchering', cunoscută și sub numele de 'romance scam', l-a lăsat pe om fără bani, dar și fără nădejde, astfel că a văzut drept unica scăpare să-și pună capăt zilelor.

"Tatăl nostru, Dennis, a fost întotdeauna o persoană fericită. Până acum șase luni", spune Matt. Totul a început cu un mesaj de la Jessie, pe Facebook. Dennis, în vârstă de 82 de ani, îi răspunde, vorbesc luni de zile, devin prieteni, are încredere în ea, chiar dacă nu a văzut-o niciodată în persoană. Iar când Jessie îl sfătuiește să investească în criptomonede, Dennis decide să îi încredințeze economiile sale și apoi pierde totul. 'Când am aflat că s-a sinucis, am fost sigur că este o înșelătorie', a declarat Matt pentru CNN.

Escrocheria cu 'Pig Butchering' - sacrificarea porcilor - a luat naștere în Asia în anii 1990 și de atunci a fost reprodusă peste tot. Odată cu creșterea comerțului electronic, tot mai mulți oameni fac tranzacții financiare online și riscă să devină victime ale înșelăciunii. Povestea a fost reconstituită de către copiii săi, prin intermediul mesajelor pe care Dennis le-a scris escrocului. "Am avut gânduri negre despre viața mea și despre cum s-a terminat. Categoric simt că viața mea financiară s-a terminat", a scris el. "Și cea mai mare durere aici este că am trădat încrederea familiei. Acest lucru este de nesuportat".

"Tatăl meu nu se lupta cu o persoană, ci cu o organizație criminală de mai multe miliarde de dolari, cu o schemă care se joacă cu emoțiile... Era aproape ca și cum i s-ar fi spălat creierul, într-o anumită măsură", a adăugat ea. 'A murit jenat, rușinat, devastat financiar și cu inima frântă. Și dacă împărtășirea poveștii noastre ajută pe altcineva sau o altă familie, atunci merită".

Dennis nu este singurul. Lista persoanelor care au căzut victime ale înșelăciunii cu sacrificarea porcilor este lungă. Numele nu este ales la întâmplare, escrocii își numesc de fapt țintele porci pe care îi îngrașă și apoi îi sacrifică. Aceștia creează profiluri fascinante, cum ar fi cel al lui Jessie, pentru a câștiga încrederea utilizatorilor, scopul fiind acela de a-i împinge să investească cât mai mult posibil. Aceste escrocherii se joacă cu emoțiile, le exploatează, se joacă cu ele, escrocii își aleg cu grijă victimele parcurgând internetul, studiază slăbiciunile, dorințele și temerile.

Potrivit FBI, în 2023, escrocheriile privind sacrificarea porcilor au luat aproape 4 miliarde de dolari de la zeci de mii de victime americane, ceea ce reprezintă o creștere de 53% față de anul precedent. Shawn Bradstreet, agentul special american care se ocupă de biroul local din San Francisco, a explicat pentru CNN că o parte din banii furați de la victimele americane sunt cheltuiți pentru extinderea operațiunilor de înșelăciune și a grupurilor care le găzduiesc.

"Escrocii reușesc să atingă coarda sensibilă a celor care caută dragostea pe aplicațiile de dating și pe toate platformele online", a explicat într-o notă un purtător de cuvânt al grupului Match, proprietarul Tinder. Match și Meta au declarat pentru CNN că fac eforturi pentru a limita înșelăciunea, de exemplu prin raportarea limbajului suspect și informarea utilizatorilor cu privire la tehnicile folosite de escroci. Totuși, acest lucru nu este suficient.

În jargon, escrocii sunt numiți "câini"; sunt echipe de persoane antrenate care acționează conform unei structuri piramidale. Câinii, sau escrocii, sunt angajați în Asia de Sud-Est, în Myanmar, Thailanda, Filipine, Cambodgia și Laos. O investigație BBC a dezvăluit cealaltă față a monedei, cea a escrocilor înrobiți care trăiesc în condiții brutale. Mulți sunt forțați să lucreze de la 8 seara la 8 dimineața, fără niciun contact cu lumea exterioară. Foști escroci au povestit povești de tortură și abuzuri, escrocii care nu câștigă suficient sunt bătuți cu bastoane electrice.