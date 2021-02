Un baietel a cheltuit peste 2.700 de euro intr-un joc pe telefonul mamei sale

O mama din Germania a avut o surpriza de-a dreptul neplacuta dupa ce l-a lasat pe fiul ei de 7 ani sa joace un joc pe telefonul ei mobil, informeaza DPA luni.

Baietelul a cheltuit 2.753,91 de euro (3.314 dolari) pe achizitii in aplicatia jocului, potrivit unei declaratii a centrului de consiliere a consumatorilor din landul din Saxonia Inferioara, data publicitatii pentru a marca marti Ziua internetului mai sigur. Mama ii daduse copilului permisiunea de a juca jocul online, dar si acces la un voucher cu o suma mica de credit de cheltuit. Ceea ce a uitat insa a fost ca, din pacate, cardul sau de credit era atasat contului cu care se loga in aplicatii. Baietelul a continuat sa joace jocul in secret, se indica in declaratia mentionata.

Potrivit lui Kathrin Koerber, expert juridic in cadrul centrului pentru consilierea consumatorilor, legislatia germana permite copiilor sa faca achizitii fara permisiunea parintilor in limitele banilor de buzunar - astfel incat, in astfel de cazuri, merita contestata factura venita mamei. In urma unei scrisori trimise companiei, aceasta din urma a renuntat la cea mare parte a facturii venite pe numele mamei, respectiv la 2.654,31 euro, a adaugat Koerber. Ea a mentionat ca in special in timpul lockdown-ului, parintii le-au lasat copiilor smartphone-urile lor pentru a-i tine ocupati, insa a avertizat inca o data parintii sa isi verifice setarile inainte de a face acest lucru.