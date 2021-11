Un consilier FDA crede că problemele cardiace la nou-născuți ar putea avea drept cauza mamele vaccinate in perioada de graviditate!

Recent, consilierul expert al Administrației americane pentru alimente și medicamente (FDA), Steve Kirsch (foto), care, în timpul unui aviz al FDA privind aprobarea celei de-a treia injecții, a sugerat că vaccinarea ar ucide mai mulți oameni decât ar salva.

În buletinul său informativ, Steve Kirsch abordează acum faptul că unitățile de terapie intensivă neonatală ale unui spital din SUA ar fi pline de bebeluși cu probleme cardiace. Conform scrisorii primite, mamele bebelușilor ar fi trebuit să fie vaccinate. Un spital local pentru copii din SUA raportează că toate cele trei unități de terapie intensivă neonatală sunt pline de bebeluși cu probleme cardiace. Ne întrebăm cum au de gând CDC și Casa Albă să minimalizeze numărul de copii cu probleme cardiace. CDC (Centers for Disease Control and Prevention) a recomandat femeilor însărcinate să se vaccineze. Aceasta s-a bazat pe o declarație dintr-un articol din New England Journal of Medicine (NEJM), care a fost retrasă între timp. Articolul a fost corectat, dar CDC nu și-a revizuit sfatul, scrie saptamanalul austriac Wochenblick



În buletinul său informativ, Steve Kirsch spune: "O asistentă de la spital a spus că cele trei NICU (unități de terapie intensivă neonatală) ale spitalului sunt pline de copii cu probleme cardiace. Asistenta de la NICU ar fi spus că nu avea voie să întrebe despre starea de vaccinare a mamelor, dar că această informație se afla în toate dosarele medicale și că toate mamele erau complet vaccinate. Întrucât acesta este un zvon de mâna a treia sau a patra, în mod normal aș încerca să îl confirm înainte de a-l împărtăși cu cineva. Cu toate acestea, căutările mele inițiale pe internet nu au fost concludente și mă tem că această problemă va fi suprimată pentru o perioadă de timp de către cei care conduc cele mai mari spitale ale noastre - în special de cei care sunt ocupați în prezent cu concedierea medicilor și asistentelor care refuză vaccinarea. Și dacă începe să se întâmple într-un spital, cred că începe să se întâmple în spitalele din toată țara, dacă nu din întreaga lume - poate că începe acum pentru că au trecut doar 9 luni de când a început nebunia vaccinării sau poate că mai multe femei însărcinate au cedat recent presiunii vaccinării obligatorii.", scrie consilierul FDA.