Un ieșean care a găsit în Siret o comoară de sute de mii de euro. Dar norocul s-a transformat în ghinion

Un bărbat din județul Iași a găsit în râul Siret un coif de războinic vechi de aproximativ 2.500 de ani, despre care specialiștii spun că ar valora cel puțin 400.000 de euro. Ieșeanul ar fi putut primi o recompensă de aproximativ 100.000 de euro, din partea statului, pentru descoperirea artefactului, dar în loc de asta s-a trezit cu dosar penal.

Radu Z., fermier de 51 de ani, din comuna A.I. Cuza, din județul Iași, le-a declarat jurnaliștilor de la Ziarul de Iași că a descoperit coiful din bronz al unui război antic în urmă cu 3 ani, la scăldat, în Siret. Bărbatul susține că s-a dus atunci cu el la postul de Poliție și l-a arătat, însă agenții nu l-au îndrumat în niciun fel, așa că a dus coiful acasă și l-a depozitat în pod.

„Am găsit coiful pe la ora 14, apoi în jur de ora 15 am mers la postul de poliţie. Am arătat şefului de post ce am găsit. Acesta mi-a spus că nu nu ştie ce este. I-am dat idea că aş putea duce coiful la muzeul de la Ruginoasa, poate iau vreo răsplată pe el... Ştiam că statul îţi oferă ceva dacă găseşti un lucru de valoare, istoric. Mi-a spus că nu ştie ce să zică. Drept urmare, am dus coiful acasă. L-am pus în pod", a declarat fermierul pentru sursa citată. „Avea obligaţia de a declara bunul găsit în 72 de ore. Aşa prevede legislaţia. Artefactul a fost găsit în urma unei autosesizări a Poliţiei Patrimoniu din Neamţ", a declarat comisarul Vitalie Josanu, din cadrul IPJ Neamţ.

Prin urmare, omul nu numai că nu a primit recompensă, ci chiar are acum dosar penal. Coiful antic ar fi fost descoperit mai devreme și a fost scos la vânzare pe Facebook. Conform legii, cei care găsesc obiecte istorice au dreptul la o recompensă bănească de 30% din valoarea tezaurului, calculată în momentul acordării recompensei. În cazul unor descoperiri arheologice de valoare excepţională, se poate acorda şi o bonificaţie suplimentară de până la 15% din valoarea bunurilor. Valoarea bunurilor este stabilită de experţi acreditaţi de Ministerul Culturii.

Jurnaliștii ieșeni au aflat că obiectul ar fi fost descoperit, de fapt, în anul 2014. L-a dus întra-adevăr la postul de poliţie din comună, dar, din cauza faptului că şeful de post nu avea pregătirea necesară, nu a ştiut cum să îl îndrume pe fermier în privinţa predării coifului. Acesta nu avea de unde să ştie că artefactul găsit în Siret este aproape unicat, fiind găsite până în prezent în Europa doar rămăşiţe, niciunul întreg.

Chiar în același an fermierul a intrat în contact cu un potențial cumpărător, dar nu s-au înțeles la preț. În acest context, coiful ar fi fost scos la vânzare pe Facebook, iar postarea de atunci a fost distribuită din noi în 2020, când s-au autosesizat autoritățile din Neamț, iar polițiștii s-au dus să-i percheziționeze casa fermierului.

Profesorul universitar Vasile Cotiugă, specialist în arheologie, apreciază că valoarea coifului ar putea ajunge până la 400.000 de euro, dublu faţă de alte coifuri similare de pe site-urile de licitaţie din întreaga lume. Valoarea este atât de mare, explică profesorul, fiindcă artefactul este într-o zonă în care n-ar trebui să existe în mod normal. „Valoarea lui creşte pentru că nu este în zona corintiană, este descoperit la o distanţă foarte mare şi implicit valoarea sa este mult mai mare. Dacă pe piaţa antichităţilor s-au vândut astfel de coifuri cu 200.000 de euro, dublaţi suma pentru cel de la Iaşi, pentru că atestă faptul că în zonă, aici, a existat un comerţ cu grecii tocmai din perioada respectivă", a explicat pentru Ziarul de Iași Vasile Cotiugă.