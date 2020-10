Un microbuz plin cu 16 muncitori, rasturnat pe DN 1. Zece persoane au fost transportate la spital

Zece persoane au ajuns la spital miercuri dimineata dupa ce microbuzul in care se aflau a intrat intr-un parapet si s-a rasturnat pe DN1, in zona localitatii Paulesti.

Un microbuz care transporta muncitori a intrat intr un parapet si s a rasturnat pe DN1, in dreptul localitatii Paulesti la trecerea de cale ferata. In microbuz se aflau in jur de 16 persoane, anunta ISU Prahova. Toate persoanele au iesit din microbuz, fiind evaluate medical.

Zece dintre ele au fost transportate la spital cu diferite traumatisme si 4 au refuzat transportul. La fata locului au fost mobilizate 1 echipaj de stingere, unul de descarcerare, 3 de prim ajutor si una de transport victime multiple.