Un nou scandal privind tragedia de la Caracal. DIICOT merge cu mandat la familia Luizei Melencu

Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) merge cu mandat la familia Luizei Melencu pentru a preleva mai multe probe ADN. Procurorii vor sa puna cap la cap toate indiciile pe care le au. Administrarea acestor probe este indispensabila stabilirii identitatii victimei in vederea deplinei lamuriri a cauzei si bunei desfasurari a urmaririi penale, transmite DIICOT.

„La data de 23.09.2019, ofiterii de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova, in baza ordonantei de delegare emisa de catre procurorii DIICOT - STRUCTURA CENTRALA, s-au prezentat la domiciliul partii civile MELENCU MONICA GEORGETA in scopul prelevarii de probe biologice, necesare aflarii adevarului in cauza si efectuarii unei noi expertize judiciare genetice. S-a solicitat consimtamantul partii civile MELENCU MONICA GEORGETA, care, dupa consultarea cu aparatorul ales, a refuzat prelevarea de probe. In aceste conditii, in baza art.190 al.2 si 4 C.p.p., s-a solicitat si s-a obtinut de la Tribunalul Bucuresti autorizarea judecatorului in vederea prelevarii de probe biologice de la partea civila MELENCU MONICA GEORGETA, mama victimei majore. In vederea punerii in executare a autorizarii instantei de judecata, organele de politie judiciara delegate in acest scop vor desfasura activitatile prevazute de lege, in cursul zilei de 24.09.2019", se arata in comunicatul DIICOT de marti.