Un obiect spatial imens, descoperit sub scoarta Lunii

O echipa de astronomi a descoperi un obiect de mari dimensiuni aflat sub scoarta Lunii, care s-ar afla acolo de miliarde de ani, informeaza CNN.

Luna, satelitul natural al Pamantului, este spatiul din Sistemul Solar in care s-au cartografiat cele mai multe cratere. Unul dintre aceste cratere a fost produs de ciocnirea cu un obiect spatial imens, in urma cu cateva de miliarde de ani. Potrivit unei cercetari publicate recent in jurnalul "Geophysical Research Letter", sub polul sud al Lunii, Bazinul Aitken, se aflla un obiect cu o masa estimata de 2.177.243.200.061.253.000 kilograme.

"Imaginati-va ca luati o bucata de metal de cinci ori mai mare decat insula principala a Hawai pe care ati ingropa-o in pamant. Cam aceste dimensiuni sunt cele ale obiectul pe care l-am detectat", a declarat astronomul Peter B. James.

El si colegii sai de la Baylor au ajuns la aceasta concluzie dupa ce au folosit mai multe seturi de date colectate de la aparatele spatiale care masoara graviatia din jurul Lunii si le compara cu hartile si imaginile suprafetei selenare. In opinia lui James, este vorba de un metal sudat in mantaua Lunii dupa un impact al unui asteroid care a cauzat si craterul, in urma cu 4 miliarde de ani. Daca ipoteza este verificata, obiectul ar putea reprezenta "o masina a timpului" si o "mina de aurׅ pentru cercetatorii care studiaza istoria Universului. Metalul respectiv, suprafata din jurul sau si craterul pe care l-a cauzat ar putea sa ne spuna multe lucruri in legatura cu felul in care s-a petrecut impactul si cum arata Sistemul Solar atunci cand acesta a avut loc, noteaza CNN.