Un startup românesc învinge gigantul conferinţelor video în ziua lansării

România produce o surpriză răsunătoare pe Product Hunt, cea mai populară platformă globală de product launching & discovery. Sessions, produsul lansat de startup-ul românesc FlowOS, a fost votat ,,Product of the Day", depăşind cu un număr aproape dublu de voturi unul din cei mai mari jucători de videoconferinţe din lume, care au lansat un produs concurent în aceeaşi zi. Sessions, în cele din urmă a câştigat şi premiul de ,,Product of the Week".

Puteţi vizualiza cursa Sessions împotriva platformelor concurente pentru ,,Product of the Day" accesând linkul: https://pw2.akkio.com/?d=2021-07-21 Sessions nu este doar o altă aplicaţie de videoconferinţe. Sessions este o platformă de comunicare şi colaborare, proiectată, în primul rând, pentru întâlniri mai eficiente, aducând toate funcţionalităţile necesare într-un singur loc. Cu peste 3.500 de utilizatori la nivel global, număr aflat în continuă creştere, Sessions rescrie felul în care se desfăşoară întâlnirile hibride. Platforma cumulează pentru prima oară într-un singur ecosistem, toate procesele unei întâlniri: de la planificare, structurare, desfăşurare şi follow-up.

Unul dintre ingredientele cheie ale platformei este că utilizatorii au posibilitatea de a structura în prealabil întâlnirile în jurul unei agende clare. În agendă utilizatorii vor aloca instrumente specializate dintr-o gamă largă de opţiuni, pentru eficienţă şi productivitate maximă. Spre exemplu, în timpul unei conferinţe video live prin Sessions, utilizatorii pot accesa documente Google, pot colabora instantaneu prin Miro sau pot accesa My Notes (notiţe luate în timpul unei sesiuni şi trimise automat prin e-mail), fără a fi nevoie să lucreze cu mai multe aplicaţii în acelaşi timp. Sessions îmbunătăţeşte exponenţial comunicarea şi colaborarea din timpul întâlnirilor - iar scalabilitatea sa permite integrări viitoare inclusiv cu: Spotify, Figma sau Notion.

Feedback-ul extrem de pozitiv din partea comunităţii de utilizatori ai Sessions este, de asemenea, o dovadă clară a viabilităţii soluţiei revoluţionare propuse. Spre exemplu, designeri UI / UX laudă uşurinţa de configurare şi desfăşurare a unui webinar, în timp ce manageri de produse digitale subliniază cum agenda live ajută la evitarea pierderii inutile de timp, crescând eficienţa la nivel de companie în doar câteva zile de la implementare.

Radu Negulescu, fondator şi CEO al FlowOS, declară: ,,Geneza Sessions a început cu o şedinţă de board pe care a trebuit să o organizez online în martie anul trecut. Asta m-a făcut să realizez că nu există niciun instrument care să ne ajute să gestionăm eficient întregul proces al întâlnirilor complexe: de la planificare, structurare, desfăşurare şi followup. Avem aplicaţii pentru videoconferinţe, calendare, documente în cloud, whiteboards şi aşa mai departe, dar nu avem un singur instrument care să integreze coerent aceste funcţionalităţi în scopul lor final: întâlnirea în sine.

Ideea unui instrument all-in-one părea, aşadar, foarte practică, şi cât se poate de necesară. Am reunit o echipă fantastică, am dezvoltat un prototip inovativ, am primit o mulţime de reacţii pozitive şi am început să construim Sessions pas cu pas. Astăzi, cu ajutorul utilizatorilor noştri beta, am perfecţionat produsul pentru a deveni o soluţie completă de instrumente pentru a deservi orice fel de interacţiuni online. Toţi profesioniştii îşi pot planifica şi concepe sesiunile în jurul unei agende clare cu instrumente şi resurse dedicate pentru fiecare moment al întâlnirilor. In acest fel, utilizatorul Sessions recâştigă controlul asupra şedinţelor. Fără întreruperi, fluxuri neproductive sau documente lipsă şi, cel mai important, fără să mai piardă mult timp şi energie.

Victoria Sessions pe platforma Product Hunt, este o confirmare la nivel global a produsului nostru, voturile fiind primite de la profesionişti din diverse domenii de activitate. În acelaşi timp, am demonstrat că în România se pot dezvolta produse mass-market relevante nu doar pe plan local, cât şi pentru utilizatori din ţări precum Statele Unite, Australia sau Africa de Sud." Pentru mai multe informaţii despre aplicaţie sau despre dezvoltatorii ei, le puteţi scrie oricând la adresa: adrian.ghite@heraldist.com

Sessions este un produs tehnologic nou, lansat în 2021 de FlowOS, startup-ul românesc care îşi propune să construiască primul ecosistem de cooperare din lume. Acest ecosistem este bazat pe un model conceptual propriu, cu scalabilitate nesfârşită într-un mediu digital 100% personalizabil. FlowOS a fost fondat în 2020 de Radu Negulescu şi Radu Tintescu şi este susţinut de Trencadis, o companie de tehnologie Deloitte Fast 50 fondată în România.