Un studiu despre morțile de după vaccinul Covid cenzurat de Lancet a fost revizuit după un an. Din 325 de autopsii 74% dintre decese au fost cauzate de vaccin

Un studiu, despre care autorii au spus că a fost cenzurat de Big Pharma, care a constatat "probabilitatea ridicată a unei legături cauzale între vaccinarea anticovid și deces" este acum revizuit de cercetători și republicat, în Forensic Science International, relatează World Tribune.

Studiul "A Systematic REVIEW of Autopsy findings in deaths after covid-19 vaccination", publicat inițial de The Lancet la 5 iulie 2023, a menționat că o analiză a 325 de autopsii după vaccinarea Covid a constatat că 74% dintre decese au fost cauzate de vaccin.

Studiul a fost eliminat la mai puțin de 24 de ore de la publicare. Acesta fusese descărcat de sute de mii de ori.

The Lancent a declarat la acel moment: "Acest preprint a fost eliminat de Lancet deoarece concluziile studiului nu sunt susținute de metodologia studiului". Deși studiul nu a fost supus niciunei părți a procesului de evaluare inter pares, nota lasă să se înțeleagă că acesta a încălcat "criteriile de selecție".

Unul dintre autori, Dr. William Marks, a postat vineri pe X: "ȘTIRI DE ULTIMĂ ORĂ: Lucrarea noastră LANCET CENSORED este acum revizuită de colegi și disponibilă online! Perseverență incredibilă a primului autor Nicolas Hulscher, care nu a renunțat după ce LANCET a retras lucrarea noastră în 24 de ore, după 100 000 de descărcări, fără niciun motiv legitim. Big Pharma a pus presiune pe The Lancet, dar nu a reușit să ne oprească".

Marks a adăugat: "Lucrarea noastră a fost amânată cu un an, iar aceste acțiuni de CENZURARE și ANULARE au dus la multe decese care ar fi putut fi prevenite. Această lucrare ar putea schimba regulile jocului".

Am căutat în PubMed și ScienceDirect toate rapoartele de autopsie și necropsie publicate referitoare la vaccinarea cu COVID-19 până la 18 mai 2023. Au fost incluse toate studiile de autopsie și necropsie care au inclus vaccinarea cu COVID-19 ca o expunere antecedentă.

Deoarece stadiul cunoștințelor a avansat de la momentul publicațiilor originale, trei medici au analizat independent fiecare caz și au decis dacă vaccinarea cu COVID-19 a fost sau nu cauza directă sau a contribuit semnificativ la deces.

Rezultate

Am identificat inițial 678 de studii și, după screening pentru criteriile noastre de includere, am inclus 44 de lucrări care conțineau 325 de cazuri de autopsie și un caz de necropsie. Vârsta medie a decesului a fost de 70,4 ani.

Cel mai implicat sistem de organe în rândul cazurilor a fost cel cardiovascular (49%), urmat de cel hematologic (17%), respirator (11%) și sisteme de organe multiple (7%). Trei sau mai multe sisteme de organe au fost afectate în 21 de cazuri.

Timpul mediu de la vaccinare până la deces a fost de 14,3 zile. Majoritatea deceselor au survenit în decurs de o săptămână de la ultima administrare a vaccinului.

Un total de 240 de decese (73,9%) au fost atribuite în mod independent ca fiind cauzate direct de vaccinarea cu COVID-19 sau ca având o contribuție semnificativă la aceasta, dintre care cauzele principale ale decesului includ moartea subită cardiacă (35%), embolia pulmonară (12,5%), infarctul miocardic (12%), VITT (7,9%), miocardita (7,1%), inflamația multisistemică.

Conform VAERS Covid Adverse Event Reports, care urmărește toate decesele și complicațiile vaccinului Covid raportate, 37 647 de persoane au murit din cauza vaccinului Covid - până la 31 mai 2024.