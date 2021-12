Vaccinurile ARN mesager reprogrameaza sistemul imunitar innascut nu numai pe cel dobândit! (studiu de ultima oră efectuat pe Pfizer)

Un studiu sub egida British Medical Journal (BMJ) postat pe medRxiv, demonstrează că vaccinul ARNm Pfizer dereglează nu doar sistemul imunitar adaptiv ci și pe cel nespecific sau înnăscut, pe care îl reprogramează. În timp ce răspunsul imunitar înnăscut față de liganzii TLR4 și TLR7/8 a fost mai scăzut după vaccinarea BNT162b2, răspunsul inflamator la ciuperci a fost mai puternic.

Această dereglare profundă a răspunsului imunitar natural poate explica creșterea numărului de îmbolnăviri cu COVID dar și cu alți viruși și bacterii în populațiile vaccinate, comentează dr. Jessica Rose, cu trimitere la studiul de pe site-ul de specialitate susținut de BMJ și Yale: „The BNT162b2 mRNA vaccine against SARS-CoV-2 reprograms both adaptive and innate immune responses". Mai mult decât atât, ar putea afecta răspunsul la alte vaccinuri, ca de exemplu cel antigripal, un efect de altfel cunoscut ca interferență vaccinală.

Deoarece copiii au sisteme imunitare înnăscute foarte puternice, impactul serurilor genetice experimentale asupra acestei populații ar putea fi - din cauza posibilității unei reacții exagerate la stimulul vaccinal - absolut dezastruos din punct de vedere epidemiologic, cu inflamație cronică și autoimunitate aproape omniprezente. Bolile inflamatorii se vor adăuga multitudinii de probleme pe care serurile ARNm COVID le pot cauza- leziuni permanente pe creier și sistemul nervos, miocardite, cheaguri de sânge și sterilitate - ceea ce va duce la îmbolnăvirea cronică și multi-dimensională a generații întregi.

În "Raportul privind supravegherea vaccinurilor împotriva COVID-19 Săptămâna 42" Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (organizație guvernamentală) arată că "Nivelurile de anticorpi N par a fi mai mici la persoanele care dobândesc infecție în urma a două doze de vaccinare." (pagina 23). Ceea ce înseamnă că revaccinări periodice vor fi necesare pentru cei o dată vaccinați pentru simplul motiv că aceștia nu mai pot produce anticorpi față de o componentă cu semnificație funcțională critică: proteina N (coaja virusului). Populația injectată cu serurile genetice COVID are șanse crescute de a dobândi o boală autoimună.