Valeriu Zgonea, fost președinte al Camerei Deputaților, trei ani de închisoare cu executare

Tribunalul București a decis azi condamnarea lui Valeriu Zgonea, fost președinte al Camerei Deputaților, la trei ani de închisoare cu executare. Decizia nu este definitivă.

Minuta judecătorilor

Condamnă pe inculpatul ZGONEA VALERIU STEFAN, (cu date),pentru savirsirea infracţiunii de trafic de influentă, la o pedeapsă de 3 (trei)ani de închisoare, cu executare.

Aplică inc. ZGONEA VALERIU STEFAN pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al.1 lit.a , b şi k C.Pen. pe o perioadă de 4 ani.

Aplică inc. ZGONEA VALERIU STEFAN pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al.1 lit.a , b şi k C.Pen.

Menţine măsura asiguratorie privind contul bancar deschis la Banc Post - Sucursala Dolj, nr.(xxx),cod IBAN (xxx), aparţinând inculpatului ZGONEA VALERIU STEFAN, până la concurenţa sumei de 62.143 lei, măsură dispusă prin Ordonanţa din data de 28.12.2017 de DNA- Serviciul Teritorial Ploieşti în dosarul nr.161/P/2015.

Dispune confiscarea specială de la inc. ZGONEA VALERIU STEFAN a sumei de 62.143 lei ,reprezentând foloase necuvenite primite de la Dobrică Dumitru.

Obligă pe inculpatul ZGONEA VALERIU STEFAN la plata sumei de 4000 lei (3000 lei în cursul urmăririi penale şi 1000 lei în cursul judecă?ii) reprezentând cheltuieli judiciare către stat ,beneficiar Tribunalul Bucureşti. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru procuror şi inc. ZGONEA VALERIU STEFAN. Pronunţată în şedinţă publică astăzi,03.02.2020.

Dosarul a fost instrumentat de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploieșt.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

„În perioada cu iulie 2012 - aprilie 2013, când îndeplinea funcția de președinte al Camerei Deputaților și totodată vicepreședinte al unei formațiuni politice, inculpatul Zgonea Valeriu - Ștefan a acceptat promisiunea făcută de inculpatul Dobrică Dumitru, consilier județean, privind primirea de foloase necuvenite pentru sine, în schimbul influenței pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor funcționari publici și a promis că-i va determina să numească într-o importantă funcție publică o rudă a lui Dobrică Dumitru".

„Ulterior, inculpatul Zgonea Valeriu - Ștefan a primit de la inculpatul Dobrică Dumitru foloase necuvenite în sumă totală de 62.143 lei, reprezentând contravaloarea unor servicii de turism și cheltuieli legate de construirea unei case de vacanță în județul Covasna. La data de 22 aprilie 2013, ca urmare a demersurilor făcute de Zgonea Valeriu - Ștefan, persoana respectivă a fost numită în funcția de președinte al Centrului Național de Management pentru Societatea Informațională din cadrul Ministerului pentru Societatea Informațională, deși nu avea pregătire de specialitate în domeniu. Ulterior, tot ca urmare a demersurilor făcute de Zgonea Valeriu -Ștefan, persoana respectivă și-a păstrat funcția la nivelul administrației publice centrale, fiind numită, la data de 23 ianuarie 2014, în funcția de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale".

În cauză s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii până la concurența sumei de 62.143 lei. Menționăm că, în aceeași cauză, inculpatul Dobrică Dumitru, consilier județean în cadrul Consiliului Județean Buzău în perioada iunie 2004-decembrie 2013 și administrator/acționar al unei societăți comerciale, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției (detalii în comunicatul nr. 1268/VIII/3 din 27 decembrie 2017). Prezentul dosar a fost înaintat spre judecare Tribunalului București, cu propunerea de menținere a măsurii controlului judiciar și a măsurii asigurătorii dispuse. Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție", conform DNA.