Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, va fi audiat de DIICOT în calitate de martor în dosarul „10 august"

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, va fi audiat joi, la DIICOT, în dosarul 10 august, în calitate de martor, a declarat acesta la începutul ședinței Consiliului General de miercuri.

"Au venit și mi-au înmânat citația, astfel că am fost înștiințat că am fost chemat la DIICOT în cauza cercetărilor din 10 august, mâine la ora 10.00. Din câte observ, DIICOT se grăbește să lămurească lucrurile, ceea ce mă bucură foarte tare, pentru că este momentul să vedem cine și cât a fost implicat în evenimentele din 10 august. (...) Declarația mea de mâine va aduce noi lămuriri privind evenimentele din 10 august. Am calitate de martor", a declarat Bădulescu.

La începutul anului, Bădulescu a fost audiat timp de peste trei ore la Parchetul Militar, în legătură cu declarațiile sale privind protestul din 10 august 2018 potrivit cărora că ar fi minţit la Parchet, el susținând, la ieșire, că procurorii aveau deja o parte din informațiile pe care el le-a dat și că "au fost chestiuni pe care anchetatorii au încercat să le lămurească pertinent".

"Nu aș vrea ca copiii mei să vorbească de o mineriadă sau de o anchetă neterminată. Le-am explicat procurorilor că am obosit să mă facă oamenii, pe stradă, parte a unor evenimente din acea zi. Lucrurile trebuie puse în ordine și atunci astfel de declarații sunt binevenite", a spus Bădulescu, fără a face vreo precizare concretă legată de declarațiile date anchetatorilor privind modul de intervenție a jandarmilor în 10 august.

El a fost întrebat insistent de jurnaliști dacă a fost o decizie politică intervenția Jandarmeriei și dacă și cine a dat ordin, refuzând să răspundă.

Aproape 800 de protestatari au depus plângeri penale împotriva jandarmilor, după violențele de la mitingul diasporei din 10 august anul trecut. Șefii din Jandarmerie au fost puși sub acuzare în acest dosar pe 21 septembrie 2018, fiind acuzați de abuz în serviciu, participaţie improprie la purtare abuzivă, participaţie improprie la fals intelectual, participaţie improprie la uz de fals. Alături de șefii din Jandarmerie a fost pus sub acuzare, la acel moment, și secretarul de stat în MAI Dan Mihai Chirică.

Până acum au fost audiați peste 1.100 de martori şi sute de victime ale violenţelor. Doar o parte dintre documentele emise de structurile Ministerului de Interne au fost declasificate însă şi au ajuns la procurori.

De partea cealaltă, 160 de membri ai forţelor de ordine au reclamat şi ei că au fost agresaţi de demonstranţi. Raportul privind intervenția în forță a Jandarmeriei la mitingul din 10 august 2018 a fost desecretizat.

La sfârșitul lunii iulie, dosarul 10 August, în care Parchetul militar investiga intervenția în forță a jandarmilor, a fost declinat către DIICOT, "pentru continuarea cercetărilor cu privire la organizarea, conducerea și modul de intervenție a forțelor de ordine din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române împotriva manifestanților, respectiv cu privire la scopul faptelor unor grupuri de persoane care au exercitat acțiuni de violență împotriva forțelor de ordine și măsura în care aceste acțiuni, prin amploarea și modul de desfășurare, au fost de natură să pună în pericol securitatea națională".

La DIICOT, există și un dosar în care se investighează evenimentele din 10 august, deschis ca urmare a unei sesizări depuse în septembrie 2018 de Jandarmerie, care a reclamat acţiuni împotriva ordinii constituţionale (art. 397 din Codul penal).

Fostul ministru al Afacerilor Interne, Carmen Dan, a susținut în mai multe rânduri că Parchetul este singurul responsabil pentru întârzierea anchetei în acest dosar, că MAI a declasificat documentele necesare și că procurorii trebuie "să caute vinovății pe baza probelor, și nu scuze". "Datele pentru care s-a păstrat caracterul clasificat proveneau de la alte structuri sau instituții care nu și-au dat acordul pentru declasificare. Toate documentele declasificate total sau parțial au fost înaintate Parchetului din data de 31 ianuarie și constituie probe la dosar. Îi invit pe toți cei interesați de aceste documente să le solicite Parchetului pentru că doar procurorii pot stabili dacă probele din dosar pot fi făcute publice sau nu", spunea Dan.

Ea a mai susținut că orice demers venit din partea Parchetului în sensul acuzării Ministerului de Interne pentru nefinalizarea anchetei va fi luat drept "susceptibil de neadevăr".