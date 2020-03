Victor Costache la Bruxelles: Centrul Caraiman din Sectorul 1 devine un nod important pentru lupta cu Coronavirus!

Un număr record de miniștri ai sănătății și oficiali de profil din cel mai înalt nivel din ţările Uniunii Europene s-au reunit vineri, la Bruxelles, pentru a-şi coordona acţiunile de combatere a noului coronavirus COVID-19. Ministrul Victor Costache a prezentat o realizare importanta, Centrul Multifunctional de Telemedicina, din cadrul Centrului Caraiman, al Primariei Sectorului 1 realizat cu suportul primarului de sector Daniel Tudorache.



Pe lângă deciziile oficiale, blocul comunitar studiază posibilitatea suspendării temporare a regulilor privind subsidiile de stat și a sprijinului financiar oferit segmentelor economice cele mai afectate de epidemie. Unii oficiali europeni spun că Uniunea analizează posibilitatea unei flexibilizări suplimentare a regulilor fiscale, astfel încât statele să poată cheltui mai mult pentru a lupta cu noul virus.

Nevoia de coordonare a acțiunilor s-a aflat astăzi pe agenda miniştrilor sănătăţii, în condiţiile în care ţări bogate, dar şi puternic afectate ale Uniunii, precum Germania, Franţa sau Italia, au anunţat interzicerea exporturilor de mănuși și măști de protecție sau chiar rechiziționarea tuturor stocurilor. "România se află în faza cea mai simplă a epidemiei, asa numitul "Scenariu I" (din cele patru deocamdata posibila), de sub 20 de persoane infectate, dar își menține vigilența și fermitatea în abordarea epidemiei", spune ministrul Victor Costache.

Victor Costache: "Sunt mai multe mecanisme de pregătire. Unul este tot ce înseamnă susţinerea statelor membre pentru a nu avea deficit de echipamente de protecţie - măşti, biocide - şi se va merge, evident, până la materiale sanitare şi medicamente. Evident, au fost în legătură şi agenţiile corespondente - European Centre of Disease Control şi Agenţia Europeană a Medicamentelor. Ne-am asigurat că deocamdată nu vor fi crize ale medicamentului şi veştile sunt aceleaşi cu cele pe care le avem şi de la producătorii noştri interni. Aparent este o situaţie punctuală în India, dar care nu afectează în momentul de faţă producătorii interni, deci nu vor fi disrupţii în medicamentele produse pe plan intern.

Se creează o platformă comună, pe mai multe direcţii. În primul rând, o platformă comună pe comunicare; este foarte important să se creeze şi să se transmită un mesaj unitar, oficial la nivelul întregii Uniuni Europene. In ultimele două luni, practic, am fost inundaţi cu fel de fel de informaţii false despre această situaţie. Această situaţie a fost semnalată de colegi din Polonia, Republica Cehă, Statele Baltice, dar chiar şi din Irlanda. Deci, se lucrează pe o platformă comună de comunicare, de asemenea, o platformă comună pe tot ce înseamnă materiale, echipamente de protecţie şi, de asemenea, o platformă comună medicală pe tot ce înseamnă uniformizare a practicilor medicale.

Am reuşit să ţinem în frâu şi să încetinim cât mai mult apariţia acestei infecţii virale pe teritoriul Românie. Este important să vedem că în momentul de faţă infecţia cu Coronavirus 2019 este prezentă pe teritoriul aproape al întregilor ţări membre ale Uniunii Europene, sunt exceptate în momentul de faţă Malta şi Ciprul.

Suntem în scenariul 1, avem sub 20 de cazuri, şi pregătim în continuare capacitatea noastră de răspuns. Cresc stocurile de tot ce înseamnă echipamente de protecţie, medicamente, măşti şi capacitatea de răspuns a spitalelor. Şi, evident, în funcţie de numărul de posibili pacienţi ce vor apărea în perioada următoare, vom modifica scenariile de pregătire şi pe alte paliere. Practic, toată lumea, şi asta este foarte important şi asta este forţa Uniunii Europene, s-a lucrat la un set de scenarii, care a fost adoptat de toată lumea, pe patru nivele, vestea bună este că noi suntem încă la nivelul inferior de alertă."

La finalul discursului sau, Victor Costache a dat amanunte despre Centrul Multifunctional de Tele-medicina, amplasat la Bucuresti in cadrul Centrului Caraiman, apartinad Primariei Sectorului 1 si care a fost dotat la cel mai inalt nivel, fiind o premiera in Romania: "Cel mai recent sistem pe care-l avem pentru a combate infectia cu Covid-19 este cel prin care putem sa monitorizam temperatura, ritmul cardiac, dar si locatia GPS a acestor persoane, care se afla in carantina sau izolare la domiciliu. Deci dca aceste persoane incalca masura de carantina si izolare la domiciliu, atunci putem astfel sa limitam raspandirea bolii". Centrul Caraiman, realizat cu aparatura de varf a fost realizat cu suportul special al primarului Sectorului 1, Daniel Tudorache.

Interventia ministrului Victor Costache poate fi urmarita mai jos: