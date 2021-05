Viral!: Două albine desfac dopul unei sticle de suc VIDEO

Un clip care s-a viralizat rapid pe reţelele sociale surprinde munca de echipă a două albine care lucrează cu dibăcie pentru a desface o sticlă de suc.

Imaginile au fost surprinse în Sao Paolo, Brazilia şi au adunat milioane de vizualizări, relatează The Independent. Două albine şi-au coordonat mişcările pentru a îndepărta cu succes dopul unei sticle de suc. Clipul a stârnit reacţii de la groază la mirare şi încântare în faţa acestei dovezi de iscusinţă şi capacitate de inovaţie.

„Până aici ne-a fost. Am avut un parcurs decent până acum dar dacă albinele s-au prins cum să învârtă dopul cred că este începutul sfârşitului nostru", a comentat Michael Muran.

Well, that's it for humanity. We've had a decent run but if bees have mastered the screw-top lid I think this is the beginning of the end. pic.twitter.com/XyHonJ2q73