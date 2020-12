Virgil Musta explica de ce testul rapid pentru coronavirus poate rezolva problema raspandirii Covid

La această oră, în pandemia de coronavirus, există trei tipuri de teste prin care se detectează virusul SARS-Cov-2. Testul standard, PCR-Real Time, este cel oficial, recomandat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în România fiind singurul cu care se poate pune un diagnostic şi prin care se poate impune legal carantina pentru o persoană.

Acesta se realizează prin exudat nazofaringian (secreţia colectată din interiorul nasului şi gâtului) şi detectează prezenţa materialului generic viral. Acest test poate fi făcut doar de către personal calificat, rezultatul fiind obţinut din laborator. O altă opţiune pentru identificarea prezenţei virusului SARS-CoV 2 este testul serologic de determinare de imunoglobuline - IgG şi IgM. Este aşa numitul test pentru detectarea de anticorpi din sânge, ceea ce arată că o persoană a trecut deja prin infecţie şi a dezvoltat imunitate.

Anticorprii IgM pot fi detectacţi după şapte zile de la contactul cu virusul, iar anticopri IgG apar la aproximativ 14 zile de la infecţie şi pot persista o perioadă lungă. Aceste teste rapide pot fi cumpărate de oricine de pe Internet şi, de asemenea, pot fi efectuate acasă, fără asistenţă medicală. De o aproximativ o lună, a intrat în România şi cel de-al treilea test cunoscut pentru depistarea coronavirusului SARS-CoV 2: testul rapid antigen. Este testul utilizat de ţările care au decis să testeze în masă populaţia (Luxemburg, Slovacia, Ungaria, Austria, Croaţia, anumite oraşe din China etc.).

Testele antigenice dau rezultate rapide, între 10 şi 15 minute, nu este nevoie să fie trimise la laborator, şi sunt mult mai ieftine. Spre deosebire de testul pentru detectarea anticorpilor, acest test evidenţiază antigenele de pe suprafaţa virusului. Adică arată dacă cineva este purtător al virusului SARS-Cov2 şi dacă este contagios. Pare să fie soluţia cea mai bună pentru ca anumite segmente ale vieţii noastre să poată reintra în normal.

Companiile aeriene se gândesc să ia impună acest test. Cei care vor să călătorească ar putea fi obligaţi să-l facă şi, astfel, vor putea urca în avion doar cei cu rezultat negativ. La fel, s-ar putea relua competiţiile sportive cu prezenţa publicului în tribune şi ale spectacolelor artistice. Toţi cei care vor asiste la eveniment ar trebui să fie testaţi, astfel încât să nu existe riscul ca persoanele infectate să poată transmite virusul.

Medicul Virgil Musta, şeful secţiei COVID de la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş" din Timişoara: "Testul rapid de antigen se face pentru a depista persoanele care sunt pozitive la virusul SARS-CoV2. Se face mai repede decât un PCR, dar este şi mai ieftin. Are însă şi dezavantaje. Are o sensibilitate de peste 95 la sută dacă încărcătura virală este mare. În schimb, dacă este mică scade la 70 la sută. Dacă persoana respectivă nu are o încărcătură virală foarte mare, deci nu are nici contagiozitate foarte mare, atunci testul s-ar putea să iasă fals-negativ. Este o modalitate bună de a tria rapid pacienţii".

În cazul pacienţilor de la urgenţe, cum ar trebuie să se întâmple în cazul tuturor celor care efectuează acest test rapid, dacă rezultatul este pozitiv se trece imediat la realizarea unui test prin PCR-Real Time, pentru confirmare. „Testul antigenic se face la fel ca în cazul testului prin PCR, adică se recoltează probe prin exudat nazal şi faringian, din nas sau gât. Se pune pe o lamelă, după care se introduce în aparat. Rezultatul vine repede, în 10-15 minute. Antigenul este o proteină din structura virusului sau agentului patologic (pot fi şi microbi, fungi etc.).", a mai spus Virgil Musta. Testele antigenice se găsesc, la fel ca şi cele pentru anticorpi IgG şi IgM, pe Internet. Acesta pot fi comandate de oricine.

„Legea nu permite ca aceste teste să se vândă în farmacii. Pe de altă parte, pe Internet se vinde, dar nu ştii ce test iei. Sunt multe teste false, care nu sunt pe sensibilitatea prevăzută de lege, există riscul să se obţină rezultate false. E foarte important şi cum faci testul, nu e aşa de simplu să faci un exudat. Trebuie introdus beţişorul foarte adânc în nas pentru un rezultat bun. Dacă nu e făcut corect, din nou există riscul de rezultat fals. Trebuie înţeles semnificaţia fiecărui test. Nu faci test pentru anticorpi dacă vrei să vezi dacă virusul este în gât şi nu faci un teste antigen când pe tine te interesează să vezi dacă pacientul are anticorpi. De aia e bine să se facă la recomandarea medicului", a mai declarat Virgil Musta.