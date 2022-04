Yuval Noah Harari, consilier principal al lui Klaus Schwab: "De ce avem nevoie de atât de mulți oameni? Mulți sunt o clasă inutilă!"

Yuval Noah Harari este consilierul principal al lui Klaus Schwab, liderul Forumului Economic Mondial, cu sediul la Davos, un veritabil purtator de cuvânt al Globalismului.

Harari, cel care a si specificat ca in viitorul apropiat liberul arbitru al omului trebuie sa inceteze sa existe si ca omul este un "animal" hackuibil genetic se intreaba acum: "De ce avem nevoie de atât de mulți oameni? Mulți sunt o clasă inutilă!" Harari, autorul carții "Homo Deus", este un mare adept al transumanismului și un mare futurolog, dupa cum singur se catalogheaza. Mai jos, iata ce declara intr-o postare de pe Twitter:

On commence tous à connaître Yuval Noah Harari, conseiller principal de Klaus Schwab, grand fervent du trans humanisme et gros taré à ses heures perdues. Selon lui la grande question éco et politique du 21ème siècle est de savoir "pour qu’elle nous avons besoin de tant d’humain?" pic.twitter.com/GYLmGWwIVS