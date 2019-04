10 obiceiuri de viaţă care te menţin sănătos, în afară de mâncare sanatoasa, sport si somn

O persoana constiincioasa cu starea sa de sanatate stie ca trebuie sa manance legume si fructe, sa nu fumeze, sa nu exagereze cu alcoolul, sa faca sport zilnic, sa doarma suficient si sa se duca regulat la medic pentru a-si tine sub observatie corpul.

Cu toate acestea, oameni fanatici in a avea grija de sanatatea lor ajung sa sufere de boli cronice, spre surprinderea multora. Ce face diferenta intre sanatate si boala? Mai este ceva in afara doar de ingrijirea corpului fizic? Se pare ca exista alte elemente ale vietii ce stau la indemana omului si care mentin sanatatea sa.

Descoperiri ale cercetatorilor pot fi socante pentru cei ce considera ca sportul, somnul si o alimentatie perfect sanatoasa sunt suficiente. Datele stiintifice publicate in raportul doctorului Lissa Rankin numit "Dovada stiintifica ca te poti vindeca singur" arata ca sunt 10 obiceiuri care duc la o stare de sanatate optima. De cele mai multe ori, medicii nu le prescriu.

1. Evita singuratatea

Sunt oameni care mananca chiftele prajite in mult ulei, alaturi de un bol mare de paste si fumeaza zilnic si totusi la analize au jumatate din riscul de atac de inima fata de altii. De ce? Cercetatorii au concluzionat ca se datoreaza faptului ca traiesc in comunitati cu care interactioneaza permanent, sarbatoresc des orice si au o conexiune uriasa cu prietenii.

2. Casatoreste-te

Un studiu realizat de UCLA a publicat faptul ca cei care nu se casatoresc niciodata au cu 58% mai multe sanse de a muri la varste mai tinere decat cei casatoriti. Dar numai casniciile fericite conteaza daca esti in cautarea sanatatii optime. Tot studiile demonstreaza stiintific ca mai bine sa fii singur(a) decat blocat(a) intr-o relatie toxica.

3. Fa amor

Cei care au viata amoroasa sanatoasa si fericita traiesc mai mult si au risc mai mic de cancer de san, le creste imunitatea, dorm mai bine, par mai tineri, au conditie fizica mai buna, au fertilitatea mai buna, scapa de durerile cronice, sufera mai putin de depresie si se bucura de o calitate crescuta a vietii.

4. Munceste ceea ce iti place

Oamenii blocati in joburi care ii fac nefericiti sunt in risc mai mare de morti spontane. In Japonia se numeste "karoshi" - moartea prin epuizare profesionala. Daca munca te streseaza din cale afara, iti poti scurta viata cu mana ta. Insa daca iti gasesti chemarea si faci ceea ce iti place cel mai mult, muncesti cu pasiune, sistemul tau nervos se relaxeaza iar acest lucru se transfera spre mecanismele de vindecare naturala a corpului.

5. Ia-ti cat mai multe vacante

Vacantele nu sunt doar distractive dar iti fac bine la sanatate! Un studiu realizat pe un esantion de 12,000 barbati arata ca cei care nu si-au luat vacante anuale au avut riscul crescut cu 21% de moarte din orice cauza si aveau cu 32% mai multe sanse de a muri de infarct. Alt studiu a descoperit ca femeile care nu aveau concediu in fiecare an aveau de opt ori mai mari sanse sa faca boli de inima. Asadar, ia-ti vacanta, e ordin medical!

6. Exprima-ti creativitatea

Avem tendinta sa minimizam importanta de a ne exprima creativ intr-o societate care considera arta drept hobby pe care ti-l poti permite dupa ce muncesti mult ca sa asiguri familiei cele necesare traiului si dupa ce petreci timp de calitate cu familia. Cu alte cuvinte, creativitatea pare un moft. Dar a te exprima creativ este un instrument de a preveni diverse boli sau de a trata boli deja existente. Beneficiile de sanatate ale unei exprimari in forme creative include somn mai bun, stare generala mult mai buna, mai putine motive de a merge la medic, consum redus de medicamente si mai putine probleme cu vederea. Scad simptomele de stress, creste calitatea vietii femeilor cu cancer, intareste emotiile pozitive, reduce riscul de Alzheimer, reduce anxietatea si creste respectul si stima de sine.



7. Mergi la biserica

Oamenii conectati la religie traiesc statistic cu aproape 8 ani mai mult decat cei care nu participa deloc la ceremoniile religioase, la slujbe. O rata crescuta de implicare in proiecte comunitare generoase este asociata cu o rata scazuta de boli ale aparatului cardiovascular, respirator si a multor altor boli cronice. Dar acest lucru este valabil doar daca participarea la slujbe si religia ta sunt in aliniere cu sinele tau real si cu crezurile tale profunde. Daca mersul la biserica iti relaxeaza sistemul nervos, este bine pentru sanatatea ta. Dar daca te streseaza si agita sau plictiseste, mai bine stai acasa.

8. Fii optimist

A vedea paharul plin in loc de cel gol nu te face doar o persoana mult mai agreabila pentru anturajul tau dar iti asigura si o mai buna sanatate. Oamenii optimisti sunt mai sanatosi. Optimistii au perspective mult mai reduse de a suferi de cancer, se refac bine din problemele coronariene, se bucura de un sistem imunitar sanatos si traiesc mai mult decat pesimistii. Oamenii cu o perspective optimista si pozitiva asupra vietii si provocarilor ei au perspective cu 77% mai reduse de a muri de inima. Daca vrei sa treci de la pessimism la optimism, poti citi cartea lui Martin Seligman numita Optimismul care se invata.

9. Devino fericit

Oamenii fericiti traiesc cu 10 ani mai mult in medie decat cei anxiosi, depresivi si nefericiti. Depresia creste riscul de cancer si este un factor major pentru bolile de inima, este legata cu o serie de dureri in corp fara o cauza fizica diagnosticata iar anxietatea creste riscul de cancer si arterosclerozei care predispune la infarct de miocard. Intr-un studiu realizat pe calugarite, cercetatorii au vazut ca 90% din maicutele cele mai vesele inca traiau la 84 de ani, comparativ cu doar 34% supravietuitoare din cele mai putin vesele.

10. Mediteaza

Relatiile toxice, stresul la munca, pesimismul, singuratatea, depresia sunt toate elemente care activeaza sistemul de reactie "lupta sau fugi" din corp. In aceste clipe, sistemul de autovindecare al corpului este anulat pentru a lasa sa actioneze doar sistemul de supravietuire. O persoana medie traieste in medie 50-100 de raspunsuri la elemente de stres pe zi ceea ce inseamna otrava in corp. Fizicianul de la Harvard Herbert Benson a studiat "raspunsul relaxarii" pe care meditatia il induce in corp si a introdus meditatia ca instrument de vindecare in boli precum aritmiile cardiace, astm bronsic, alergii, herpes, diabet, ulcere, hipertensiune, infertilitate, dureri cronice.