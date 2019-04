Cristi Borcea a ajuns de urgenta la spital! Ce s-a intamplat

Seara cu probleme pentru fostul actionar al lui Dinamo. Cristi Borcea a ajuns aseara de urgenta la Spitalul Floreasca din Capitala.

Potrivit unor surse din sistem, omul de afaceri are probleme mari cu inima. Desi in aceasta dimineata, Cristi Borcea, trebuia sa ajunga la ICCJ, acesta nu s-a putut prezenta deoarece avocatul lui a sustinut in fata magistratilor ca omul de afaceri se afla la Spitalul Floreasca unde a ajuns aseara cu grave probleme de sanatate. Cristi Borcea trebuia sa ajunga la ICCJ pentru a da explicatii intr-un dosar in care este implicat si Neculai Ontanu.

Cristi Borcea se afla in inchisoare din 8 februarie, dupa ce a fost condamnat la cinci ani de inchisoare in dosarul retrocedarii plajelor. In acest dosar au mai fost condamnati fostul primar al Constantei Radu Mazare si fostul presedinte al CJ Constanta Nicusor Constantinescu.