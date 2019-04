Cristi Borcea a fost internat de urgenţă la Spitalul Floreasca pentru probleme cardiace

Cristi Borcea a fost internat de urgenţă, ieri, la Spitalul Floreasca, din cauza problemelor pe care le are cu inima.

„Acum, e bine. Este ok. Au fost doar niște analize, se speriase un pic pentru că are, de mai multă vreme, probleme cu circulația sângelui. Din cauza asta are și probleme cu somnul", au declarat apropiați ai familiei omului de afaceri. Borcea a fost internat și la mijlocul lunii februarie, dar la spitalul Penitenciarului Rahova, pentru mai multe investigații.

Cristi Borcea, în vârstă de 49 de ani, este încarcerat în Penitenciarul Rahova, din data de 8 februarie 2019. Atunci, Curtea de Apel Bucureşti a decis ca fostul acționar de la Dinamo să execute o condamnare de 7 ani şi 6 luni de închisoare, după ce i-au fost contopite pedepsele din dosarele retrocedărilor ilegale de terenuri şi transferurilor din fotbal.

În această dimineață, Borcea era așteptat la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru a dat declarații în dosarul lui Neculai Onțanu, în care este unul dintre denunțători. Cristian Borcea ar fi intervenit la Onțanu pentru ca un proprietar să beneficieze de retrocedarea nelegală a unui teren.