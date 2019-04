Cum va fi vremea in luna aprilie! Temperaturi scazute pentru aceasta perioada

Meteorologii anunta ca luna aprilie va debuta cu o saptamana cu temperaturi mai scazute decat normalul perioadei si cu un deficit de precipitatii. Ulterior, temperaturile vor creste si se vor apropia de cele normale, dar deficitul de precipitatii va continua.

In cea de-a treia saptamana a lunii sunt prognozate mai multe ploi, in unele zone ajungandu-se mai un mic excedent. Potrivit meterologilor, in saptamana 01.04.2019 - 08.04.2019, valorile termice se vor situa in general sub cele specifice acestei perioade in regiunile extracarpatice si la munte, iar in rest temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

"Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul intregii tari, dar mai ales in zonele montane din vestul si nordul teritoriului", au transmis meteorologii. Potrivit acestora, in saptamana 08.04.2019 - 15.04.2019, temperatura aerului va avea valori apropiate de cele specifice acestei saptamani, in cea mai mare parte a tarii. In plus, cantitatile de precipitatii vor fi deficitare in regiunile intracarpatice si apropiate de cele normale pentru aceasta perioada in rest. In cea de-a treia saptamana din luna aprilie, potrivit meterologilor, temperatura medie a aerului va avea valori ce se vor situa in general in jurul celor specifice acestui interval. "Regimul pluviometric va fi in general apropiat de cel normal pentru aceasta saptamana, cu posibilitatea unui usor excedent local in regiunile sudice, dar si a unui usor deficit in nord-vestul teritoriului", au mai transmis meteorologii.

Si in saptamana 22.04.2019 - 29.04.2019, temperaturile se vor incadra in normalul perioadei, dar cantitatile de precipitatii estimate pentru aceasta saptamana vor fi deficitare in jumatatea vestica a teritoriului. Estimarile meteorologice pentru patru saptamani sunt realizate de catre ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durata. Este estimata media saptamanala a abaterilor temperaturii aerului si a cantitatilor de precipitatii fata de media perioadei 1993-2016.