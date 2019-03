Ecaterina Andronescu: "Scolile doctorale de Politie si SRI ar trebui inchise!"

Emilia Sercan, jurnalist cu cele mai multe investigatii in zona de doctorate false, i-a luat un interviu ministrului Educatiei in publicatia clujeana PressOne. Ziarista a dat cateva exemple referitoare la densitatea lucrarilor de diplome plagiate din cadrul academiilor institutiilor de forta ale statului.

Emilia Sercan: - In momentul de fata, 45 din cele 85 de teze de doctorat sustinute la Academia SRI sunt plagiate. 40 de teze si le-au reclamat singuri la CNATDCU. La Academia de Politie sunt in analiza 55 de teze cu suspiciune de plagiat. Aceste doua scoli doctorale pot primi acreditare pentru a mai functiona?

Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu: - Aici exprim un punct de vedere personal, pentru ca ARACIS-ul trebuie sa vina si sa spuna analizand fiecare criteriu. Mie mi se pare inacceptabil ca o astfel de scoala sa mai functioneze, in conditiile in care au asemenea situatii. -Pe criteriile acestei metodologii, aceste doua scoli vor mai putea functiona? - Categoric, nu. - Deci, este de asteptat ca, in baza acestei metodologii, scolile doctorale de la Academia SRI si de la Academia de Politie sa se inchida. - Eu am spus ce as face eu, dar nu eu dau verdictul, ci ARACIS. Pe vechea metodologie, plagiatul nici nu era luat in considerare. Era bine? Toate tezele sunt verificate pentru similitudine, iar daca nu avem o forma de verificare, ce pretentii sa mai avem?