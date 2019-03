Motivele pentru care judecatorii Curtii de Apel Pitesti cer revocarea din CSM a Liei Savonea

Lia Savonea nu a reusit sa-si indeplineasca corespunzator atributiile ce derivau din statutul de membru CSM si, respectiv, de presedinte al CSM, pe linia apararii Justitiei. Este unul dintre motivele pentru care judecatorii Curtii de Apel Pitesti au votat, luni, pentru revocarea acesteia din CSM.

Curtea de Apel Pitesti este cea de-a doua instanta din Romania care a votat pentru revocarea sefei CSM. Savonea este unul dintre reprezentantii curtilor de apel in CSM si ar fi nevoie de votul a 10 astfel de instante pentru initierea revocarii. Surse din magistratura au explicat pentru Ziare.com ca judecatorii de la Pitesti au identiticat o serie de actiuni ale Liei Savonea din care reiese ca aceasta si-ar fi exercitat in mod necorespunzator atributiile ce-i revin pe linia apararii Justitiei. "Unii judecatori au aratat ca aceste incalcari au fost grave, repetate si nejustificate", explica sursele citate. Curtea de Apel Pitesti ar fi gasit cel putin 5 motive in care Savonea si-ar fi exercitat in mod necorespunzator atributiile.

1. Aviz pozitiv pentru Legile Justitiei

Primul motiv de revocare este acela ca Lia Savonea a facut parte dintre membrii CSM care au votat pozitiv in plen pentru modificarea Legilor Justitiei.

Proiectul de legi pentru modificarea Legilor Justitiei a primit aviz negativ de la CSM la un scor strans: 10 voturi la 8. Printre cei 8 care au votat pozitiv, cu observatii, a fost si Lia Savonea.

Votul Lie Savonea a fost pozitiv in contextul in care aproape toate adunarile generale ale instantelor si parchetelor au transmis la CSM punctele de vedere in sensul adoptarii unui vot negativ.

2. Stramutarea de la Pitesti

Un alt motiv de nemultumire a magistratilor de la Curtea de Apel Pitesti este cel legat de solicitarea Liei Savonea de a stramuta un dosar aflat chiar pe rolul acestei instante.

Este vorba de un dosar in care doua asociatii de magistrati, Forumul Judecatorilor din Romania si Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor, si procurorul Bogdan Pirlog au dat in judecata CSM. Miza procesului: suspendarea Regulamentului privind numirea procurorilor in Sectia de investigare a infractiunilor din justitie, cunoscuta ca Sectia pentru investigarea magistratilor.

Era vorba de o structura nou-infiintata prin Legile Justitiei. In cererea de stramutare, Savonea a invocat ca judecatorul caruia i se repartizase dosarul a semnat o scrisoare deschisa pentru sustinerea independentei Justitiei.

In plus, magistratul care trebuia sa solutioneze cazul, dar si alti judecatori din aceasta instanta ar fi fost sustinatori ai demersurilor Forumului Judecatorilor din Romania.

Nu in ultimul rand, judecatorul care solutiona cazul era pe o lista de magistrati care a sustinut retragerea proiectului de modificare a Legilor Justitiei.

3. Solicitarea de desfiintare a actelor

Dupa ce Ziare.com a publicat articolul Presedintele CSM si seful Inspectiei Judiciare intervin in procese ca sa nu fie sesizata CJUE, Lia Savonea a avut o reactie publica.

Precizarile facute de aceasta au starnit oprobiul magistratilor de la Curtea de Apel Pitesti.

Judecatorii sustin ca, in loc ca CSM sa isi ia in serios rolul de garant al independentei Justitiei, s-au trezit in situata ca Savonea cere desfiintarea tuturor actelor realizate in acel dosar de Curtea de Apel Pitesti.

"Judecatorii spun acum ca au vazut acest demers ca pe niste sicane venite din partea CSM, institutie care trebuie sa apere independenta si probitatea profesionala a magistratilor", explica surse din magistratura pentru Ziare.com.

4. Ignorarea magistratilor si a MCV

Un alt motiv de critica a activitatatii este faptul ca Lia Savonea ar fi ignorat recomandarile MCV al Comisiei Europene, dar si rapoartele Comisiei de la Venetia si GRECO in cazul infiintarii Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie.

"I se reposeaza ca a igonorat si pozitiile publice ale unor magistrati care atrageau atentia asupra infiintarii acestei Sectii", explica sursele citate.

In ciuda acestor critici, Savonea alaturi de alti membri CSM au trecut la adoptarea procedurii de numire a procurorilor din cadrul SIIJ.

5. Cazul completurilor de 5 judecatori

Liei Savonea i se mai reproseaza conduita din sedinta CSM, imediat dupa ce CCR a dat celebra decizie privind constituirea completurilor de 5 judecatori.

Sefa CSM a tinut un discurs in care arata ca aceasta situatie a fost generata de sefii Inaltei Curti si ca trebuie analizata constituirea acestora dupa publicarea deciziei CCR.

"Curtea de Apel Pitesti a considerat aceasta interventie inoportuna, pe de o parte, decizia CCR nu era motivata, pe de alta parte, exista un interes, deoarece pe rolul Curtii de Apel Bucuresti exista un dosar pe rol (deschis de Liviu Dragnea- n.red.) ce avea ca obiect constatarea legalitatii hotararii unei decizii a Colegiului de conducere al Inaltei Curti.

De altfel, aceasta actiune nu a folosit deloc imperativului independentei Justitiei, ci mai degraba a fost una paguboasa si a oferit factorului politic posibilitatea de ingerinta in activitatea interna a instantelor judecatoresti", explica surse din magistratura, pentru Ziare.com.

Decizia CCR a fost folosita de Lia Savonea pentru a cere revocarea din functie a sefei Inaltei Curti, Cristian Tarcea.