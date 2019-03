Nicu Maharu a murit. Fostul iubit al Simonei Sensual a fost răpus de cancer

Nicu Maharu un cunoscut interlop, supranumit "Regele petrecerilor" a murit de cancer. Acesta fusese diagnosticat în urmă cu un an și de atunci a început un tratament, care nu a dat însă rezultate.

Nicu Maharu, pe numele său adevărat Nicolae Molea, a murit în noaptea de miercuri spre joi, la ora 03.30. Maharu a devenit celebru după o relaţie tensionată, timp de şapte ani, cu Simona Sensual. În urmă cu doi ani, Nicu Maharu, celebrul crai al cârciumilor și al vieții de noapte din București, a acuzat probleme grave de sanatate. Bărbatul s-a ales cu o semi-paralizie, după ce a suferit un accident cerebral vascular. "Am avut o cădere în urma căreia am paralizat pe partea dreaptă. Altceva însă este foarte rău. Am o tumoră la cap. Mai pe românește... cancer!", a dezvăluit la vremea respectivă Nicu Maharu.