Nume grele in cea mai fierbinte ancheta DIICOT! Cocaina, Ecstasy si Cannabis, vandute ca painea calda

Dosar exploziv instrumentat de procurorii DIICOT Iasi. In cateva ore, lumea buna din Iasi si Bucuresti a fost data peste cap. Fiul lui Andrei Plesu a fost ridicat de mascati si adus la Iasi.

Ieri, procurorii D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Iasi, împreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, au efectuat 8 perchezitii domiciliare pe raza municipiilor Bucuresti, Iasi si a comunei Probota, judetul Iasi, într-o cauza în care se efectueaza cercetari fata de mai multi suspecti sub aspectul savârsirii infractiunilor de trafic de droguri de risc în forma continuata si trafic de droguri de mare risc în forma continuata. Povestea incepe inca din toamna anului trecut.

"La data de 17.09.2018, organele de urmarire penala s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca mai multe persoane care domiciliaza pe raza judetului Iasi comercializeaza droguri de risc - cannabis (skunk) si droguri de mare risc - comprimate de ecstasy (MDMA) mai multor consumatori de pe pe raza municipiului Iasi", se arata intr-un comunicat DIICOT. Din cate se pare, Mihai Plesu era, intr-un fel, liderul retelei din Bucuresti.

Domnisoara care vinde in cluburi

Totusi, ieri, de la Iasi au fost duse la audieri patru persoane. O tanara care locuia cu chirie intr-un apartament din Copou, se ocupa cu distribuirea drogurilor in cluburile din Iasi. "S-a retinut faptul ca, o suspecta în cauza, comercializeaza cannabis cu suma de 60-70 lei/gram, iar în perioada când în municipiul Iasi se organizeaza, în incinta unor diferite cluburi, evenimente muzicale, în principal cu specific tehno, suspecta se aprovizioneaza si cu cantitati de comprimate ecstasy (MDMA) în vederea comercializarii".

Sabina Gosav este numele tinerei care se ocupa de asta. Victor Foca este un alt tanar care avea un rol important in retea. El mergea la Bucuresti pentru a procura droguri. Surse din cadrul anchetei au precizat ca ar fi colaborat direct cu Mihai Plesu. "Din cercetarile efectuate în cauza s-a stabilit faptul ca unul dintre suspectii care domiciliaza pe raza judetului Iasi s-a deplasat periodic în municipiul Bucuresti, de unde s-a aprovizionat, de la un alt suspect în cauza, cu diferite cantitati de droguri pe care mai apoi le-a transportat în municipiul Iasi, în vederea comercializarii", au mai spus procurorii.

Din cate se pare, in urma unor discutii purtate intre traficantii din Iasi si Bucuresti, s-a stabilit ca in comuna Probota din Iasi sa se cultive Cannabis. "S-a retinut faptul ca suspectul care locuieste pe raza municipiului Bucuresti a reprezentat principala sursa de aprovizionare cu droguri pentru dealer-ul din judetul Iasi, acesta întreprinzând totodata demersuri pentru înfiintarea unei culturi ilicite de cannabis de tip in-door, sprijinit fiind în aceste activitati si de catre concubina sa care cunoastea toate detaliile legate de activitatile infractionale derulate, sprijinindu-l si implicându-se în mod direct prin intermedierea unora dintre tranzactii, suport financiar, comunicarea anumitor aspecte persoanelor din legatura infractionala, aceasta fiind la rândul sau consumator de droguri", se mai arata in comunicatul DIICOT.

În urma cercetarilor, a rezultat faptul ca sursa de aprovizionare cu droguri a suspectului din municipiul Bucuresti este o persoana de nationalitate straina, respectiv cetatenie britanica, care a fost ajutata în activitatea infractionala de catre concubina sa, cetatean român. În urma perchezitiilor domiciliare efectuate au fost identificate locatii prevazute cu dispozitive de cultivare si întretinere a plantatiilor ( lampi speciale, cort, ventilatoare, ghivece etc.) precum si diferite cantitati de cocaina, cannabis, ecstasy, rezina cannabis (hasis), ciuperci halucinogene, cântare electronice de precizie, grindere pentru maruntit substanta vegetala.

Mai multe persoane au fost conduse la sediul DIICOT - ST Iasi în vederea continuarii cercetarilor si dispunerii masurilor legale. Suportul tehnic de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale. Activitatile s-au desfasurat cu sprijinul politistilor specializati în combaterea criminalitatii organizate din cadrul BCCO Bucuresti, al luptatorilor Serviciului pentru Actiuni Speciale Iasi, jandarmilor din cadrul IJJ Iasi si ai Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei "Vlad Tepes" Bucuresti. Cele patru persoane din Iasi se numesc Victor Foca, Catalin Lucaci, Sabina Gosav si Florin Alupi.