Probleme tehnice grave la o cursă TAROM, prezentate drept "condiţii meteo nefavorabile"

Compania națională TAROM a recunoscut, in cele din urma, că avionul ATR42, de pe cursa București-Baia Mare, a aterizat marți dimineață la Cluj, pentru că i s-a blocat maneta de putere a aeronavei.

Un avion ATR42, care zbura pe ruta Bucureşti - Baia Mare, a aterizat la Cluj, compania anunţând că aeronava a întâmpinat "condiţii meteo nefavorabile". Pasagerii au povestit însă că pilotul i-a anunţat în timpul zborului că a apărut o defecţiune tehnică, fapt care nu apare în comunicatul TAROM. Aeronava ATR42 a avut probleme tehnice, provocate, într-adevăr, de temperaturile scăzute, care au blocat maneta de putere, conform libertatea.ro. TAROM neagă că ar fi ascuns informaţiile privind problemele tehnice ale avionului, dar recunoaşte că a oferit date incomplete şi că nu a revenit asupra lor. Pasagerii acuză o tentativă de muşamalizare, ca să nu li se dea despăgubiri pentru întârziere. TAROM promite că vor fi despăgubiţi.

Zborul a avut loc marţi dimineaţă. Cei 34 de pasageri îmbarcați la București ar fi trebuit să ajungă în Baia Mare în jurul orei 8.30, dimineaţa. La o jumătate de oră după decolare au apărut însă probleme. "Am observat că avionul mergea cu o înclinaţie permanentă pe partea stângă. După 10 minute, am fost anunţaţi de comandant că avionul are o defecţiune, o problemă tehnică şi va trebui să aterizăm de urgenţă la Cluj-Napoca", a povestit Geani Mitroi, unul dintre pasageri.

În avion se afla şi fostul ministru al muncii Dragoş Pîslaru. El a prezentat aceeaşi variantă asupra evenimentelor din timpul zborului. "Ne-a anunţat pilotul în mod concret că există o defecţiune tehnică şi trebuie să aterizeze la Cluj-Napoca. Am realizat că survolăm de ceva vreme Aeroportul Târgu Mureş şi era un zbor destul de dezordonat. Urca, cobora, dădea cercuri. Apoi a fost al doilea anunţ în care ne-a anunţat că defecţiunea tehnică s-a rezolvat, dar că procedura impune aterizarea la Cluj-Napoca", spune Dragoş Pîslaru. În timpul zborului, unii dintre pasageri şi-au deschis telefoanele pentru a-şi anunţa familiile că aeronava are o problemă tehnică.

La aterizarea în Cluj-Napoca, TAROM a pus la dispoziţia pasagerilor un autocar către Baia Mare. Marţi, compania anunţa: "Aeronava tip ATR a întâmpinat un front de aer cu temperaturi deosebit de scăzute la trecerea Munților Carpați. Condițiile de ploaie de la București, concomitente cu temperaturile neobișnuit de scăzute pentru această perioadă, au determinat echipajul să aleagă aterizarea în deplină siguranță pe aeroportul din Cluj-Napoca". Ce nu a spus însă este faptul că temperaturile scăzute au blocat maneta de putere a avionului - adică, acesta nu mai putea accelera sau decelera, pentru a se pregăti de aterizare. Cauza acestui blocaj a fost lipsa lubrifierii suficiente a unor cabluri din motor. Următoarea lubrifiere a cablurilor era programată de echipa tehnică la finalul lunii martie. Temperaturile scăzute au grăbit însă problemele.

"Anunţul de la TAROM spune că este o chestiune de vreme. Acest anunţ pare să fie dat ca să nu poată pasagerii să facă acel claim. Mi se pare o mare măgărie şi aşa ceva nu se face", a spus Dragoş Pîslaru. Potrivit Directivei Europene pentru Drepturile Pasagerilor, pentru întârzieri de peste trei ore, cum este cazul aici, la distanţa la care a avut loc zborul pasagerii ar putea primi 250 de euro. Asta dacă întârzierea nu a fost provocată de circumstanţe precum condiţiile meteo nefavorabile. Purtătorul de cuvânt al TAROM neagă aceste acuzaţii. El susține că toți pasagerii care vor cere despăgubiri, le vor primi.