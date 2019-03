Taxa pe sticle si borcane se aplica din aprilie. O vom plati?

Desi e deja in vigoare, ordonanta de urgenta care ii obliga pe comercianti sa preia, in regim de garantie, sticle returnabile si alte ambalaje reutilizabile de la populatie, incepand cu 31 martie, s-ar putea sa nu se aplice prea curand.

Motivul este ca Guvernul a creat un sistem de reciclare greoi, care cel putin pe termen scurt s-ar putea sa nu-i foloseasca romanului la nimic... Potrivit OUG 74/2018, incepand cu data de 31 martie, magazinele care vand produse in ambalaje reutilizabile - adica acele ambalaje create si puse pe piata special pentru a fi refolosite - vor avea o serie de noi obligatii. Mai exact, aceste magazine trebuie:

- sa il informeze pe client ca valoarea fiecarui ambalaj reutilizabil este de 0,5 lei si sa evidentieze pe bon aceasta valoare;

- sa preia, la cerere, ambalajele reutilizabile de la client, in regim de garantie;

- sa-i returneze clientului, la cerere, in baza bonului fiscal, 0,5 lei pentru fiecare ambalaj reutilizabil returnat.

Ce este, de fapt, ambalajul reutilizabil? OUG 74/2018 nu ofera o lista exhaustiva cu aceste ambalaje - pe care sa figureze, spre exemplu, sticle, borcane sau butoaie cu diverse gramaje etc. - ci il lasa pe producator sa stabileasca singur care dintre ele merita refolosite.

In plus, ordonanta prevede ca producatorul trebuie sa scrie pe eticheta daca ambalajul este reutilizabil, astfel incat sa stie si clientul ca il poate returna, contra garantiei de 0,5 lei.

Guvernul a considerat ca acest sistem merita impus prin ordonanta de urgenta pentru ca va creste rapid numarul de ambalaje care - in loc sa ajunga la gunoi si sa polueze - vor fi repuse in circuitul de productie.

In realitate - desi ideea de a reutiliza ambalaje e buna - nu exista niciun motiv ca ea sa fie impusa prin ordonanta de urgenta, de vreme ce oricum acest nou sistem de reciclare gandit de Guvern nu va putea fi aplicat peste noapte. Iata de ce.

Supermarketurile nu au inca nici spatii si nici circuite de lucru pentru preluarea ambalajelor reutilizabile. Ca sa preia ambalajele reutilizabile, in regim de garantie, magazinele ar trebui sa aiba spatii in care sa le depoziteze. Iar cele mai multe nu dispun de asa ceva.

In plus, aceleasi magazine ar trebui sa aiba oameni care sa se ocupe de preluarea ambalajelor, de trierea lor si de returnarea catre producatori. In plus, ar fi nevoie ca parte dintre angajati sa plateaca garantiile catre clienti. Practic, preluarea ambalajelor ar reprezenta o noua ramura de activitate de care magazinele ar trebui sa se ocupe.