Adrian Năstase a avut cel mai mare deranj din cariera sa: "Când s-a spus că sunt homosexual"

Invitat în podcastul lui Ionuț Vulpescu, fostul premier social-democrat Adrian Năstase a fost întrebat ieri care dintre toate acuzele la adresa lui l-a deranjat cel mai mult, în timp, iar acesta a răspuns direct și franc: "Cînd s-a spus că sunt homosexual" (în anii 90 n.n.).

"M-a deranjat cînd s-a spus că sunt homosexual. Și m-am dus la domnul Iliescu și i-am spus: 'mă deranjează!'. Erau articole în fiecare săptămînă în 'Cațavencu', nu mai știu pe unde. Domnul Iliescu mi-a spus, 'n-ai ce să faci, ai intrat în politică, trebuie să accepti lucruri de genul ăsta, acuze și nu știu ce...'. Nu mi-a plăcut. Și nu știam cum să dovedești că nu ești homosexual. Și atunci am avut replica aceea care a rămas, totuși, în istorie cînd le-am spus ziariștilor de la 'Cațavencu' că sunt pregătit să dau examen cu nevestele lor. Pe urmă, sigur că lucrurile s-au mai calmat. Deci a fost o poveste urîtă. Ca și povestea cu cele patru case, iarăși, o nebunie. Eu n-am avut patru case în același timp. Am locuit succesiv în patru case. Pentru că în momentul în care m-am căsătorit cu soția mea, eu aveam un apartament, ea avea un apartament. O familie, în vremea lui Ceaușescu, nu avea voie să aibă două locuințe. Și atunci am vîndut cele două apartamente și am luat un al treilea apartament de la familia Finteșteanu. Murise maestrul Finteșteanu. Și am luat un apartament care era superb. Foarte mare. După aceea s-a născut Andrei, și nu aveam decît un singur dormitor. Și atunci, practic, aveam un apartament foarte frumos, dar absolut aiurea. Și atunci am făcut schimb cu o a patra casă, care avea 100 de metri, 50 de metri la parter, 50 de metri la etaj, cu o împărțire din asta, așa, mult mai utilă pentru noi. Astea au fost cele patru case. Și ani de zile am fost acuzat de povestea asta" a mai spus fostul premier.