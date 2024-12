Capul de piatră din Guatemala pe care istoricii preferă să îl treacă cu vederea pentru ca nu-i găsesc o explicatie

În urmă cu mai bine de 50 de ani, exploratorii din junglele dense ale Guatemalei au dat peste un cap uriaș de piatră cu trăsături distinctive: buze subțiri, un nas proeminent și ochi care priveau în sus. Spre deosebire de orice sculptură prehispanică cunoscută, acest monolit prezenta caracteristici caucaziene clare, stârnind un interes imediat. Cu toate acestea, povestea acestui artefact misterios a dispărut rapid din memoria publică.

Povestea a reapărut în 1987, când Dr. Oscar Rafael Padilla Lara, filosof și notar, a primit o fotografie veche a capului, care ar fi fost făcută în anii 1950 de un proprietar local. Fotografia înfățișa enigmatica statuie cuibărită în junglă. Această descoperire a fost subliniată pe scurt în buletinul informativ „Ancient Skies", atrăgând atenția exploratorului David Hatcher Childress. Motivat de curiozitate, Childress a localizat capul în La Democracia, în sudul Guatemalei.

Ajuns la fața locului, Dr. Padilla a descoperit că revoluționarii folosiseră capul pentru tragere la țintă, provocând daune grave. Distrugerea a făcut imposibilă continuarea examinării, iar artefactul a alunecat înapoi în obscuritate. Ani mai târziu, capul a apărut în documentarul „Revelations of the Mayans 2012 and Beyond", care îl lega în mod controversat de contactul cu extratereștrii, reaprinzând interesul public, dar și scepticismul.

În ciuda controverselor și a îndoielilor, autenticitatea fotografiei și a relatării doctorului Padilla rămân necontestate. Acest lucru ridică întrebări persistente cu privire la originile și creatorii capului de piatră. A fost un artefact olmec sau o dovadă a unei civilizații necunoscute? Misterul rămâne nerezolvat, așteptând ca o nouă generație de exploratori să dezvăluie adevărul din spatele acestei enigme antice.