Informații surprinzătoare despre profesorul în fustă: este căsătorit cu o femeie, profesoară și ea

Andrei Nae, profesorul cu fustă, de la Universitatea București, care este viral pe rețelele de socializare, are soție. El este căsătorit cu o femeie pe nume Brigdet.

Scandalul în care e implicat profesorul de la Universitatea din București e departe de a se fi terminat. Totul a pornit după ce Andrei Nae, profesor de engleză la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, a apărut îmbrăcat ca o femeie în fața studenților, iar fotografiile cu el au devenit virale pe internet. Nimeni însă nu se aștepta ca acesta să fie însurat cu o femeie. Este căsătorit cu Bridget Moran-Nae, la rândul ei profesoară și lingvist, care locuiește în prezent în București, după ce ani de zile a lucrat în cinci țări. A studiat în Lituania și Austria și e vorbitoare de engleză, franceză, germană, română, daneză, lituaniană.

„Sunt vorbitoare nativă de engleză și franceză, vorbesc fluent germană. Sunt un profesor de limbi străine cu experiență, cu capacitatea de a se adapta studenților mei și de a încuraja multilingvismul receptiv și conștientizarea limbii. Îmi plac în special setările care mă scot din zona mea de confort și mă provoacă. În plus, sunt calificată în educație non-formală, scris academic și vorbit în public. După ce am trăit și lucrat în 5 țări, am un talent pentru conștientizarea culturală și lingvistică, ceea ce mă face un atu pentru o școală sau o companie cu minte deschisă și progresivă. În prezent cu sediul în București, România", spune soția lui Andrei Nae.