Organizatorii concertului cu Placido Domningo au mazilit două voci de aur: soprana Adela Zaharia si tenorul Alin Stoica

A apărut reacția tenorului Alin Stoica dupa ce organizatorii concertului de la Bucuresti al lui Placido Domingo l-au retras si pe el si pe soprana Adela Zaharia, inlocuindu-i cu Alina Coman și Vlad Miriță. Cunoscătorii fenomenului au criticat această măsură intrucât consideră că Stoica si Zaharia sunt doua voci exceptionale, cu mult mai rafinate decât ale inlocuitorilor. Iată ce a postat Stoica (foto) pe pagina sa de Facebook:

"Dragilor pentru ca am primit și primesc multe telefoane si mesaje de la voi, îmi este imposibil să vorbesc cu toți și încerc să clarific cum pot această situație! Am primit numeroase telefoane și mesaje și de la presă! Nu am nimic spectaculos de declarat sau can-can-uri de făcut! Lucrurile 'par' destul de simple! Am fost înlocuit din concertele cu legendarul tenor Placido Domingo de la Cluj și București și mă doare pentru că era un Vis al meu sa cânt cu marele maestru, lucru care s-ar fi întâmplat, în programul pregătit pe lângă ariile propriu-zise am fi făcut și un duet spectaculos!

Din păcate visul a fost năruit zic eu de cineva care cu siguranță are putere și a lucrat să dispar din acest concert al cărui afiș a stat câteva luni în oraș! Organizatorii au ținut cont si am fost inlocuit! Evident ca oamenii vin pentru maestru dar sigur am și eu câtiva oameni care ma apreciază, si-au cumpărat bilet și nu le convine situația! Nu am făcut aceasta postare sa ma iau la harță cu nimeni și nu acuz pe nimeni!

Noii invitați sunt colegii mei Vlad Mirita si Alexandra Coman, artiști pe care ii respect și ii apreciez, cu Vlad am cantat de curând în multe concerte, le urez din toată inima succes maxim și îmi pare rău că nu sunt și eu acolo! Ei nu au nici o vină pentru această situație! Chiar dacă eu nu mai sunt acolo va indemn sa mergeți sa vedeți un concert unic! Sunt totuși trist pentru ca iubesc sa cânt și am muncit mult pentru a putea face acest lucru și când se întâmplă ceva de genul nu pica bine, totuși îmi dau seama ca sunt important dacă am deranjat, asa ca mulțumesc pentru aerul pe care îl suflați către aripile mele."