Tolea Ciumac a spus de ce a vrut să îl bage în tomberon, în direct, pe Dan Diaconescu: "Ești jigodie și o să te pedepsesc!"

Tolea Ciumac a recunoscut de ce a vrut să îl bage în tomberon pe Dan Diaconescu, în direct, moment despre care s-a crezut multă vreme că ar fi fost regizat.

Tolea Ciumac, luptător de K-1, cunoscut în ring sub numele de „Ursul Siberian", a vorbit despre familie, despre evenimentele din viața sa, dar și despre două momente critice din viața sa: când a fost închis pentru tentativă de omor și momentul în care l-a băgat pe Dan Diaconescu în tomberon.

Tolea Ciumac a rămas în istoria televiziunii, când, în emisiunea lui Dan Diaconescu, într-un acces de furie, a încercat să îl arunce pe moderator, la propriu, la gunoi. Multă lume a crezut că momentul a fost regizat, dar Tolea a dezvăluit adevărul.

„Eu, înainte când apăruse show-ul lui, i-am spus că nu vreau să apar la televizor cu prostii. I-am zis să mă lase în pace, să își facă programul cu Magda.

El mi-a zis că nu mă lasă în pace, că lumea mă cere. I-am zis că dacă vrea să facem show, să îmi dea bani și facem show. A zis că nu îmi dă bani. Ești jigodie înseamnă și o să te pedepsesc. Dacă mă duceam și îl băteam în direct, că îmi era simplu, acum așa aș face dacă s-ar repeta istoria, cu toată înțelepciunea mea. Ce rău aș face? M-aș duce și i-aș da două palme, i-aș arunca toate aparatele pe geam și pe el din urmă. Atunci nu am făcut așa, pentru că nu am vrut să îi întăresc spusele. El voia să demonstreze că eu sunt o persoană violentă, agresivă.

Eu am vrut să îi arăt că îi asociez imaginea lui cu un gunoi. Am vrut să îi dau o lecție cu tomberonul. A încercat el să o dreagă, să facă că chipurile a fost pentru rating. Eu și el știm că e adevărat. Singurul meu regret în viața mea pe care îl am este că nu am reușit să îl bag în tomberonul ăla. Dacă reușeam, așa de împlinit m-aș fi simțit. Am vrut să îl dau în cap, dar nu e sportiv și își rupea coloana. După mi-am schimbat ideea, nu trebuia operatorii lui să tragă tomberonul și așa nu cred că își luau salariu mare", a declarat Tolea Ciumac, în emisiunea „Fiță cu Adiță", potrivit romaniatv.net.

Tolea Ciumac are o poveste de viață desprinsă din filme. Acesta a povestit de ce a împușcat trei persoane și cum a fost experiența sa la închisoare, atunci când a fost condamnat pentru tentativă de omor.

„Da, dar împușcat... mi-am apărat viața. Nu am împușcat că am vrut eu. Mi-a aruncat o sticlă de cocktail Molotov pe geam. Mi-a căzut în brațe. Ma gândesc, dacă ea exploda, în pădure apă nu e. Oameni, nu-i niciunul cu dorința de a mă salva. Toți voiau să mă ardă, nu să mă salveze. M-au băgat la Codlea, doi inși stăteau la ușă la celulă și se uitau din 5 în 5 minute pe vizor să vadă dacă nu m-am spânzurat sau dacă nu mi-am luat zilele. Stăteam în lanțuri în celulă. Lanțuri la picioare și cătușe", a mai povestit Tolea.