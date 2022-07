A murit Vladimir Zelenko. Medicul evreu a deconspirat vaccinarea Covid în fața unui Tribunal Rabinic: ”Treziți-vă. Este al III-lea război mondial!”

A murit cunoscutul medic evreu-american Vladimir Zelenko. El a deconspirat vaccinarea Covid în fața unui Tribunal Rabinic: ”Treziți-vă! Este al III-lea război mondial. Este moarte. Este genocid. Doar 10% vom supraviețui - cei cu credință!”

Declarația laboratoarelor Zelenko Labs cu privire la decesul fondatorului nostru, Dr. Vladimir Zelenko (Dallas, Texas): „Cu imensă tristețe anunțăm decesul fondatorului nostru, Dr. Vladimir 'Zev' Zelenko. Dr. Zelenko a fost un medic, om de știință și activist pentru drepturile medicale care a influențat viețile a milioane de oameni. Unii au fost salvați ca urmare a rolului său de medic și chiar mai mulți au fost inspirați de cuvintele sale.”

"Protocolul Zelenko" al acestuia a salvat milioane de oameni și i-a adus o nominalizare la Premiul Nobel și admirația unui președinte al SUA (Donald Trump), printre alți lideri mondiali proeminenți.

Dr. Vladimir Zelenko avertizează împotriva unui genocid planetar:

Dr. Vladimir Zelenko era cunoscut la New York pentru găsirea unui tratament preventiv foarte eficient pentru Covid 19. A publicat numeroase studii și a vindecat mii de persoane. În cele de mai jos explică în fața unui tribunal rabinic de ce vaccinarea actuală anti-covid este o erezie științifică cu mult mai periculoasă pentru sănătatea publică decât ceea ce afirmă Doxa.

El spunea despre cifrele farmacovigilenței din Statele Unite care arată o mortalitate catastrofală a celor mai tineri și avorturi spontane de 8 ori mai multe la femeile gravide. El arata că și dacă întreaga planetă ar avea covid, ar fi maxim 35 milioane de decese; dimpotrivă, dacă s-ar vaccina 7 miliarde de indivizi, așa cum preconizează Bill Gates, ar fi aproape 2 miliarde de morți! Mai amintește că mortalitatea a explodat în Israel începând cu sfârșitul lui decembrie.

Dr. Vladimir Zelenko vorbea de genocid planetar și ar fi complicat să fie acuzat de antisemitism, din moment ce vorbea în fața unor rabini! El compara supraviețuirea în fața vaccinării Covid cu fuga evreilor în Egipt, când doar 10% din poporul evreu de atunci, cei cu credință și „gândire mântuitoare", au supraviețuit.

***

Dr. Vladimir Zelenko esra medic de familie agreat de Consiliul de Administrație de peste 20 de ani. A fost descris de către pacienții săi ca membru al familiei a mii de familii și este un medic consilier pentru Corpul Ambulanțelor Voluntare la Kiryas Joel din New York. Dr. Zelenko a elaborat cunoscutul protocol Zelenko care a salvat nenumărate vieți în lumea întreagă. Redăm mai jos principalele momente ale dialogului de atunci:

- Bine ați venit, Dr. Zelenko. Mulțumesc că ne sunteți alături. Aș dori să comentați subiectul nostru.

Dr. Vladimir Zelenko: Vă voi împărtăși pe scurt experiența mea. Echipa mea a tratat în mod direct 6000 de pacienți. Am format sute de medici care acum își formează studenții. Și, ca grup, am tratat milioane de pacienți, cu succes. Președintele Trump a fost pacientul meu, Rudy Giuliani a fost pacientul meu, Rabi Haim Kanievsky a fost pacientul meu, Rabi Litzman, ministrul vostru, al sănătății, din Israel anul trecut a fost pacientul meu. Vă spun doar ce persoane m-au contactat pentru tratamente, printre care și președintele Bolsonaro din Brazilia.

Acum, experiența mea mi-a dat o perspectivă unică în abordarea Covid 19, care îi ține pe oameni departe de spital.

În ceea ce privește copiii, singurul motiv pentru care ați vrea să-i tratați este dacă credeți în jertfirea copiilor... Dacă vreți să faceți experiențe pe copii ca pe carbon, este un foarte bun motiv să le faceți o injecție. Altfel nu este necesar. Vă voi explica.

De fiecare data când evaluați un tratament, trebuie să-l examinați sub trei unghiuri: 1. Este sigur? 2. Funcționează? 3. Aveți nevoie de el? Nu trebuie să-l utilizați numai pentru că aveți capacitatea, trebuie să fie o necesitate medicală, trebuie să aveți nevoie!

Uitați-vă la CDC, la statisticile pentru copiii sub 18 ani care sunt sănătoși, indicele de supraviețuire este de 99, 998% - indicele de supraviețuire fără tratament. Așa cum a spus Dr. Yeadon, virusul gripei este mai periculos pentru copii decât Covid-19. Și el a făcut o estimare că vreo sută de copii la un milion ar putea muri din cauza vaccinării. Cred că numărul ar putea fi mult mai ridicat și am să vă explic și de ce.

Dacă aveți un grup demografic care nu are niciun risc de a muri de o boală, de ce l-ați injecta cu o otravă mortală?

Hai să vedem dacă funcționează. Sunt doua țări din lume care au cel mai mare număr de cetățeni vaccinați: Israel, cu un indice de vaccinare ridicat, de 85%, și o națiune de pe o insulă din oceanul Indian, Seychelles, unde sunt peste 80% de persoane vaccinate. Cele două țări cunosc o epidemie cu varianta Delta. Vă rog, lăsați-mă să vă pun o întrebare: dacă ați vaccinat majoritatea populației dumneavoastră, de ce mai aveți încă epidemie? Asta este numărul unu și, numărul doi: de ce să mai faceți a treia doza cu același lucru care nu a mers primele două dăți? Asta ca să știm dacă funcționează sau nu.

Hai sa vorbim despre siguranță. Iată adevărata problemă! Sunt trei nivele de siguranță sau de decese, pe carte trebuie sa le vedem. Unul este acut, altul sub-acut și pe termen lung.

I) Acut, aș defini din momentul injecției până la trei luni. Riscul nr. 1 al injecției este formarea de cheaguri de sânge, așa cum a spus Yeadon și conform institutului Salk, de altfel. Apropo! Tot ceea ce spun este susținut de documente, așa că vă rog să nu mă credeți pe cuvânt, faceți propria voastră cercetare. Pot să vă furnizez dovezi la tot ceea ce spun. Conform Institutului Salk, când o persoana primește o injecție cu așa ceva, corpul devine o uzină producătoare de proteine Spike, producând trilioane de proteine Spike care migrează spre endoteliu ce căptușește interiorul vaselor sanguine. Și sunt, în mod esențial, mici spini în interiorul sistemului vostru vascular. Cum celulele sangvine circulă printre ele, se deteriorează și astfel cauzează cheaguri de sânge. Dacă acestea ajung la inimă, apare o criză cardiacă; dacă se întâmplă în creier, se produce un AVC. Deci, prima cauză de decese pe termen scurt este formarea de cheaguri de sânge. Și cele mai multe se petrec în primele 3-4 zile. 40% se întâmplă în primele trei zile după injectarea acestei otrăvi mortale.

Acuma, cealaltă problemă este că provoacă o miocardită ușoară sau o inflamare a inimii copiilor, sau a tinerilor adulți.

Și a treia problemă, cea mai îngrijorătoare, este, potrivit unui articol din New England Journal of Medicine, conform datelor lor preliminare, rata de avorturi spontane în primul trimestru, la femeile care se injectează în timpul primului trimestru de sarcină, crește de la 10% la 80%. Vreau sa înțelegeți ce tocmai v-am spus: rata de avorturi spontane în primul trimestru la femeile gravide când sunt vaccinate crește cu un factor de 8! Sunt date preliminare și pot să se schimbe în timp, dar vă spun numai situația de astăzi. Aceasta este cea mai mică problemă.

II) Cea de-a doua problemă este moartea sub-acută, care este următoarea. Studiile, care au fost făcute pe animalele injectate cu aceste vaccinuri, au arătat ca toate animalele au reacționat bine prin generarea de anticorpi. Când au fost atacate de virusul împotriva căruia au fost imunizate, un mare procent din ele au murit. Și, când s-a investigat, s-a descoperit că sistemul lor imunitar le-a omorât. Asta se numește cam așa: "amplificare dependentă de anticorpi" (ADE : Antibody-Dependent Enhancement) sau amorsaj patogen sau amplificare paradoxală a sistemului imunitar. Dar e un fapt că multe din aceste animale au murit. Poți contrazice susținând că poate oamenii sunt diferiți de aceste animale. Răspunsul meu este: poate! Totuși, aceste studii nu au fost făcute! Voi sunteți cei pe care se fac studiile în acest moment! Directorul de la Pfizer a spus: "Israelul este cel mai mare laborator al lumii". Și, deci, aceste studii, pe termen lung pot exclude ....

Doctorul Luc Montagnier, laureat al Premiului Nobel pentru medicină pentru descoperirea HIV, a spus că este cel mai mare risc pentru umanitate și cel mai mare risc de genocid din istoria omenirii. Și, deci, riscul unei reacții ADE la oameni, care se produce mai târziu, nu este exclus.

Întrebarea mea este următoarea: de ce aș vaccina pe cineva cu o substanță potențial distrugătoare și mortală, fără să exclud mai întâi acest risc?

III ) Și, al treilea element, consecințele pe termen lung. Sunt dovezi incontestabile că aceasta afectează fertilitatea, perturbă funcția ovarelor, reduce nr. de spermatozoizi. Numarul 1.

Numarul 2, crește cu certitudine numărul de boli autoimune. Cine știe, de-a lungul timpului, cum aceasta va reduce durata de viață. Și, săptămâna trecută, a fost publicat un articol care arată că aceasta crește riscul de cancer.

Deci, din orice unghi ai privi, fie în context acut, în care provoacă cheaguri de sânge, inflamația inimii și avorturi spontane la jumătatea sarcinii, fie în context sub-acut, în care poate antrena o reacție imunitară patologică dezastruoasă, fie pe termen lung, când provoacă o creștere a bolilor autoimune, cancer și infertilitate. Este foarte îngrijorător!

De fapt, voi spune așa: din punctul meu de vedere, guvernul israelian este o încarnare a lui Josef Mengele. Au permis, au angajat experimentarea umană a propriului popor! (...)

Primesc zilnic amenințări cu moartea, îmi risc viața, cariera, finanțele, reputația, aproape și familia, totul, doar pentru că stau aici și vă spun aceste lucruri!

Pe scurt, voi rezuma, acest vaccin nu e necesar și nimeni nu are nevoie de el. Copiii, deja am spus, au 99, 998% șanse să se însănătoșească. Tinerii adulți, între 18 și 45 de ani au 99, 95% șanse să se însănătoșească. Asta conform CDC, același concept.

O persoană care deja a avut Covid-19, și care are anticorpi naturali rezultați, are o imunitate naturală care este de un miliard de ori mai eficientă decât imunitatea artificială indusă de vaccin. Atunci, de ce să vaccinezi pe cineva cu o otravă mortală, care face anticorpi inferiori sau periculoși, când are deja anticorpi sănătoși?

Și pe urmă, dacă va uitați la populația cu un risc crescut, care are un indice de mortalitate de 7, 5%... Deci, datele mele, care au fost primele în lume, pe care le-am publicat într-un jurnal evaluat de medici, și care au devenit baza a mai bine de 200 alte studii, care au coroborat cu observațiile mele, arată că dacă-i tratați pe oameni din timp, reduceți mortalitatea cu 85%. Deci, la 600 000 americani, am fi putut preveni ca 510 000 să meargă la spital și să moară. I-am prezentat această informație lui Bibi Netanyahu în mod direct, i-am dat-o în mâini când se ducea în Australia, în aprilie 2020. Și am informat fiecare membru al Ministerului vostru, al Sănătății.

Deci, va întreb: dacă pot să reduc rata mortalității de la 7, 5% la mai putin de 0, 5% la persoanele cu risc crescut, de ce să folosesc o otravă mortală care nu funcționează și care are efecte secundare teribile și oribile?

Vă propun un alt exercițiu de gândire. Dacă ar fi ca toată planeta să facă Covid-19 și să nu fie tratată, indicele de mortalitate mondial ar fi inferior la 0,5 %. Nu este ceea ce preconizez eu. Sunt mulți oameni, asta înseamnă că ar muri 35 de milioane. Totuși, dacă urmăm sfaturile unor "lideri mondiali" precum Bill Gates, care a spus anul trecut că 7 miliarde de persoane trebuie să fie vaccinate, indicele de mortalitate ar fi peste de 2 miliarde de persoane.

Deci, treziți-vă! Este al treilea război mondial, este un nivel de răutate și rea intenție pe care nu l-am mai văzut probabil în istoria omenirii.

Sunt împotriva sacrificării copiilor, sunt împotriva ideii de a avea un alt Zeroah. Si cred că, într-adevăr, Dumnezeu vrea să încerce pe fiecare. Și iată testul: vă veți închina Mie? Veți cere protecția Mea? Frica voastră vă va conduce la Mine și îmi veți cere ajutorul? Sau veți alerga la alte „Zeroah", ale vaccinului, ale guvernelor voastre, ale despoților și tiranilor, ale sociopaților, ale dumnezeilor aspiranți. Nu e nimic nou sub soare. Aceștia nu sunt diferiți de faraoni, se cred dumnezei. Iar voi veți închina lor! Dacă vă veți prosterna înaintea lor, OK, să vă protejeze ei atunci! Să vedem cum se va termina!

Am văzut cum frica îi împinge pe oameni să facă lucruri complet iraționale, care nu au sens, să își sacrifice propriii copii. Și da, Ministerul Sănătății voastre vă minte, statisticile voastre sunt eronate. Dacă vreți ceva real, este un site care se numește worldometers.info. Duceți-vă la Israel și puteți vedea că de pe 20 dec. începe un vârf mare pe curba morților în Israel. Știți ce s-a întâmplat pe 20 dec. în Israel? A început vaccinarea națională. Și aceste cifre sunt raportate de guvernul israelian! Sunt prea proști ca să le ascundă.

Nu există absolut nicio justificare pentru a utiliza această otravă mortală, decât dacă vrei să sacrifici ființe omenești. Cred că am terminat.

- După tot ce ați spus, nu cred ca ați terminat. Apreciem timpul și efortul dvs., modul de expunere foarte clar. Vă suntem recunoscători.

- Aveți întrebări?

- Multe întrebări. Dar, pentru a rezuma: 2 miliarde ar muri dacă 7 miliarde ar folosi injecția, după cum a spus d-l. Doctor. E exact?

- Nu, nu după cum am spus eu, ci după cum spun experții mondiali. Vedeți ce spune dr. Malone, care a inventat tehnologia mARN, care are brevetul original pentru vaccin. El spune să nu fie folosit. Guvernele vă mint. Efectele secundare sunt oribile. Dr. K. Hill din Irlanda a declarat că ea crede că de-acum în doi ani, 90% din persoanele vaccinate vor muri. Când dr. Michael Yeadon - sper că va putea să confirme, sper că este încă aici - când i s-a pus aceasta întrebare, a spus ca nu ar merge chiar până acolo. Deci, nu știu încă, poate nu chiar 90%. Care este procentul? Și poate nu va fi în doi ani, ci poate în trei. Și dr. Luc Montagnier, care este laureatul premiului Nobel pentru descoperirea HIV, spune că este cel mai mare risc de genocid din istoria omenirii.

- Deci, o clipă, dacă (...) luăm ca procente din 3 milioane [de vaccinați cu Pfizer], ar însemna sa avem 500 000, 800 000?

- De-a lungul timpului!

- Dr. Zelenko, ați menționat studii care, desigur, au venit, și care [arată că vaccinul] este cu siguranță o cauză pentru probleme de fertilitate, a nr. de spermatozoizi și, recent, un studiu despre cancer care spune că acesta cauzează cancerul. Guvernul va arăta aceste [studii]? De ce le țin ascunse? Vedem tot timpul tot felul de studii: nu e nicio problemă de fertilitate! Nicio problema cu nr. de spermatozoizi! Cancer, la fel! Tot ceea ce ați spus este contrazis nu doar de către guverne, ci de cea mai mare parte a industriei medicale, care ne spune că toate aceste studii care ne spun că vaccinarea este periculoasă sunt toate inventate, sunt toate false și nebunești.

- Pot să răspund acuma, da?

- Da!

- Pentru persoanele pe care le-ați menționat, dacă ați aduna câți pacienți au tratat de Covid 19 în total, ar da zero! Iar eu am tratat peste 6000 pacienți. Deci, trebuie să știți cu cine vorbiți. Eu n-am nimic de câștigat aici decât să-mi pierd viața.

Am să vă spun următoarele: da, este un efort foarte bine coordonat pentru a suprima informațiile care ar putea salva vieți, medicamentele precum hidroxiclorochina și ivermectina - care sunt medicamentele cele mai sigure din istoria medicinei-, care au fost suprimate și nu puteți nici măcar să le obțineți în Israel. Medicii care îndrăznesc să spună ceva care contravine narativei oficiale au fost cenzurați, inclusiv experții mondiali precum dr. Malone, de exemplu, care a pus la punct vaccinul ARNm și care a zis ceva împotriva narativei, a fost scos afară de pe toate platformele media. Puteți să-mi spuneți de ce? Și puteți să-mi spuneți de ce sunt suprimate informațiile despre efectele secundare ale acestei injecții otrăvitoare mortale? Și apoi, de ce există această constrângere incredibilă, această presiune psihologică? Iar acum utilizează forța pentru a spune oamenilor să se vaccineze! Voi ar trebui să răspundeți la aceste întrebări, nu eu! Este un efort coordonat aici, și Israelul deschide calea!

- Absolut, diversele date din SUA nu arată cu adevărat cifrele pe care ni le comunicați.

- De acord, voi ați început. Datele lor arata astăzi 11 000 morți și 450 000 efecte adverse. Mai întâi: asta nu este suficient? Care este pragul vostru pentru morți?

- Niciunul.

- Ai lor admit deja unul. La CDC este un lansator de alertă care a spus recent că nu sunt 11 000 de morți, ci 45 000. Asta nu e suficient? Și mai este un studiu de la Harvard din 2009, care a spus că doar 1% din efectele adverse reale sunt raportate. Acum, pot să consider că erupțiile cutanate sunt raportate cu un indice mai mic decât decesele. Deci, pentru beneficiul îndoielii, să spunem ca 20% din decese sunt semnalate, și sunt foarte generos. Deci, dacă luați cele 45 000 ale lansatorului de alertă, sau chiar dacă luați 11 000, așa cum admit ei, cifra este de 50 000 sau de 200 000, aveți de ales.

Și mai sunt alte două probleme cu aceste date!

Am colegi care au pierdut pacienți după vaccin, încearcă să raporteze aceasta și sistemul le respinge rapoartele fără motiv! A doua problemă, și am dovezi și pentru asta: rapoartele pe care le-au depus sunt acum „curățate" din sistem, și nu le mai puteți găsi! De fapt asta nu este o teorie a conspirației, este o conspirație, nu o teorie. Dacă v-aș fi spus acum 18 luni că Covid-19 este o armă biologică, ați fi spus că sunt un teoretician al conspirației. Știți, Noe din Biblie, era un teoretician al conspirației până a început să plouă. Deci, acum, dacă vă spun că este o armă biologică artificială, este o conspirație, dar nu o teorie. Toată lumea e de acord că aceasta a fost creată artificial.

Și chiar știu, știu exact când a fost făcută și numerele de brevet care sunt asociate modificărilor. În 1999, Dr. Ralph Barrett de la Universitatea Carolina de Nord a modificat un coronavirus de liliac și o proteină de suprafață pentru a infecta ființele umane. Apoi această cercetare a devenit ilegală în America. A fost trimisă pe banii contribuabililor americani de către Fauci la Wuhan unde această cercetare a continuat până au găsit o modalitate de a modifica acest virus, pentru a-l face extrem de distructiv pentru plămânii oamenilor și să cauzeze cheaguri de sânge. Deci, au luat un virus natural și au făcut încetul cu încetul două schimbări de-a lungul timpului. Le-a trebuit 20-22 de ani pentru a-l modifica să devină infecțios pentru oameni și apoi, odată ce infectează oamenii, să le distrugă țesuturile.

Nimeni nu spune că sunt un teoretician al conspirației. Oamenii spun că este o conspirație. Este o conspirație pentru a comite un genocid. E atât de dificil pentru evrei să creadă că ar putea exista un grup de persoane gata să distrugă?

Este un război împotriva lui Dumnezeu!

Sunt două feluri de a vedea viața: fie priviți ființa umană creată după chipul lui Dumnezeu, și dacă sunteți făcuți după chipul lui Dumnezeu asta înseamnă că viața voastră este sacră. Dacă viața voastră este sacră, aveți drepturile omului. Și dacă aveți drepturile omului, nu este treaba voastră sau a mea să decidem câte persoane trebuie să fie pe planetă și câte trebuie să trăiască sau să moară. Corect?

Celălalt sistem, să-l numim sistemul eugenist al lui Darwin, dar în realitate vine de la Cain, este sistemul care spune, în mare, cine este în vârful ierarhiei dominante a vieții? Cei care au cel mai mare avantaj de a supraviețui, ceea ce inevitabil duce la trei categorii de persoane: Ubermensch [Supraomul], Mensch [o persoană integrală și onorabilă] și Untermensch [Subomul]. Dacă aplicați asta acum 80 de ani, Ubermensch erau naziștii, care spuneau că sunt descendenți din dumnezei arieni, care în esență era prerogativa lor, dreptul lor de a decide cine să trăiască sau cine să moară. Apoi Menschen, care erau anglo-saxonii; europenii puteau să trăiască și să fie sclavi. Și Untermenschen: evreii, slavii, handicapații, țiganii, prizonierii politici, aceștia trebuiau să devină praf. Pare dintr-o poveste, numai că a omorât 200 milioane de persoane. Și acum este exact același lucru, cu excepția că nu este vorba de antisemitism. Pentru moment e complet diferit. Încă există un grup de persoane care au impresia că au evoluat la un nivel de conștiință mai ridicat și a căror nouă inteligență și nouă perspicacitate le permite să determine aceste lucruri. Nu cred că au evoluat, cred că au involuat ca păgânii. Cred că sunt mamzers [bastarzi], cum se numesc în Torah, și, apropos, nu e nicio diferența cu moloh.

- Înțeleg asta, dar noi, CDC însuși și, de asemenea, dl. Biden avem un program de vaccinare. Să spunem că sunt împotriva programului de vaccinare, dar știți, puteți să strigați aici, însă oamenii din America, cred că sunt 200 de milioane de persoane, au făcut vaccinul. Îmi pare rău, asta-i tot ce cer.

- Atunci lăsați-mă să vă vorbesc despre CDC. Președintele Trump a emis un decret în care se spunea că fiecare american ar trebui să aibă acces la hidroxiclorochină. Acest ordin a ajuns la Secretarul Sănătății și Serviciilor Sociale, Azar, și a ajuns până la urmă la CDC prin dr. Rick Bright. Și, ceea ce a făcut dr. Rick Bright, în loc să folosească dreptul și să încerce să facă o lege care ar fi dat accesul la acest medicament fiecărui om, de fapt fiecărui american și fiecărui om din lume - pentru că cea mai mare plângere pe care am primit-o din Israel a fost că CDC-ul vostru și FDA-ul vostru nu l-au aprobat. Pentru că mai ales guvernul israelian este o mare marionetă a tot ceea ce fac americanii. Deci, pentru că americanii nu erau gata să facă asta, nici Israelul nu era gata să o facă. Și atunci ce au făcut? Au creat o autorizație de utilizare restrânsă care restrângea și limita accesul numai la pacienții spitalizați, ceea ce are ca efect tăierea lui de la pacienții cu consultații externe, acasă. Aceasta a fost documentat de către Dr. Rick Bright însuși într-un documentar intitulat „Totally Under Control". Nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele lui.

Și mai mult decât atât, au retras mai apoi și autorizația de utilizare în urgentă a hidroxiclorochinei, și au folosit studiul din Lancet care arată că hidroxiclorochina omoară oameni. Problema acestui studiu este că e vorba de o fraudă, și Lancet a trebuit să-l retragă pentru că era bazat pe date care nu există. Dar FDA și CDC au folosit acest studiu după ce a fost retras, pentru a revoca autorizația utilizării de urgență. Motivul este că dacă un medicament are o autorizație de folosire în urgență, celelalte medicamente n-o pot avea. Trei săptămâni mai târziu, Remdesivir, fabricat de Gilead Pharmaceuticals a primit o autorizație de folosire de urgență și un contract de 3 miliarde de dolari. Și Remdesivir n-a dovedit niciun beneficiu. A redus sejurul la spital cu 5 zile, dar fără beneficii de supraviețuire. Și costă 3200 $ pentru un pacient și e intravenos. Medicamentele pe care le foloseam costă 20 de cenți pilula, acasă, și a redus decesele și spitalizările cu 84%. Aceasta înseamnă că a redus partea de piață a Remdesivir-ului cu 84%. Deci CDC nu este o autoritate pentru mine. Știți, după NHI (Institutul Național de Sănătate), în acest moment nu vă puteți să trata de Covid- 19 decât în spital și dacă oxigenul din sânge este sub 92%. Astea sunt acuma sfaturile și recomandările unui guvern care vă vrea moartea.

După 18 luni și zeci de studii care au arătat că sunt 85 % în medie de beneficii pentru vindecare, evitând spitalizările și decesele, aveți o agenție guvernamentală care încă mai face recomandări proaste. Au pierdut toată credibilitatea. Da, guvernele noastre sunt corupte. Da, guvernele noastre complotează.

Știți că dacă eu aș organiza așa ceva, m-aș duce la un lider mondial, la Bibi (Netanyahu) sau Bennet și le-aș spune: „Ascultați, iată aici 500 milioane de dolari, îi vom pune într-un cont pe care nimeni nu îl poate urmări. Doar ascultați-ne. Dacă nu, vă vom omorî familia."

- De acord.

- De fapt, (...) un singur evreu din 10 a părăsit Egiptul și a ajuns în Israel. Asta înseamnă că doar 10% din poporul nostru este capabil să facă trecerea psihologică de la sclavie la gândirea mântuitoare. Asta e problema!

Este un conflict între două sisteme care nu pot coexista: o conștiință centrată pe Dumnezeu și o conștiință centrată pe sine. Nimic nou sub soare. E același lucru. Doar că acum câmpul de bătălie este Covid-19.

- De acord. Mulțumesc mult, domnule doctor! Vreau să fac și un comentariu personal, pentru că am folosit protocolul dvs. Eu însumi am făcut Covid- 19 și am putut să obțin protocolul dvs. aici.

- Sunt fericit că sunteți mai bine. Sper ca toți ceilalți evreii să fie ca dvs.

- Ei bine, sunt în aceeași barcă. A funcționat în 4 zile. Vă mulțumesc d-le dr.!

- Pentru puțin! Atunci de ce toți ceilalți evrei nu pot?

- Este o experiență personală în ceea ce mă privește.

- Bineînțeles, dar nu este vorba de mine, e vorba de Kol Israel. De ce ceilalți evrei de pe tot pământul nu au același tratament?