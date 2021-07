Autoritatile nu vor sa explice de ce cazurile de Covid cresc în țările cu record de vaccinare dar nu și în cele codașe la "imunizare"!

Dr. Robert Malone, un pionier în tehnologia vaccinurilor cu ARNm, este îngrijorat de faptul că țările cu cel mai mic procent de populație vaccinată au cele mai puține cazuri noi de Covid. Țările cu cel mai mare procent de populație vaccinată se confruntă cu o creștere a numărului de cazuri noi de Covid.



"Se întâmplă ceva cu adevărat ciudat: în Europa, asistăm la apariția unor focare în multe locuri în care majoritatea populației a fost deja vaccinată. În același timp, cele 15 țări cel mai puțin vaccinate nu par să aibă o problemă. La un moment dat, negarea acestei probleme va deveni dificilă.", afirma Dr Malone.





Dr. Malone împărtășește calculele sale bazate pe datele CDC/VAERS: "Vaccinul Pfizer are de 3-5 ori mai multe șanse de a provoca spitalizare pentru un bărbat cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani decât Covid însuși. Pentru o femeie de aceeași vârstă, vaccinul este de 4 până la 5 ori mai probabil să provoace spitalizare decât Covid. Femeile cu vârste între 12 și 17 ani au cu 72% mai multe șanse de a muri din cauza vaccinului decât din cauza Covid.", spune inventatorul vaccinurilor cu ARNm, Dr. Robert Malone, care - declara, de asemnea, ca a fost sfătuit de apropiati să angajeze agenți bodyguarzi "din cauza riscului de a fi asasinat".



Potrivit unui raport care nu este amplu dezbatut in public, asiaticii au trecut de la vaccinare direct la Ivermectin, considerand ca este o metoda de tratament mult mai eficienta. Din nefericire, lumea occidentală are o presă care suprimă opiniile divergente în loc să le aducă în dezbatere publică. "Majoritatea occidentalilor aud doar minciunile care servesc intereselor establishmentului. Popoarele occidentale sunt orbite în toate privințele de un veritabil Minister al Propagandei Mondiale.", e de parere Dr. Malone.



"Jurnaliști, birocrați medicali și mincinoși plătiți de Big Pharma încearcă să afirme că recrudescența cazurilor în țările vaccinate se datorează noii 'variante Delta', susținând în același timp că vaccinurile protejează împotriva acesteia. Rochelle Walensky, director al CDC, susține în mod fals că 'dacă sunteți complet vaccinat, sunteți protejat împotriva unei forme severe Covid, a spitalizării și decesului și sunteți protejat chiar și împotriva variantelor cunoscute, inclusiv a variantei Delta, care circulă în această țară", mai spune specialistul in vaccinuri.

Iata care sunt concluziile Dr. Paul Craig Roberts: "Oamenii de știință independenți sugerează că explozia numărului de cazuri în țările vaccinate se datorează faptului că vaccinul în sine eliberează proteina Spike în organism, la fel ca și virusul. Jurnaliștii continuă să ascundă faptele, iar experții independenți care trag un semnal de alarmă continuă să fie cenzurați, ridiculizați și amenințați cu concedierea. O catastrofă sanitară în curs de desfășurare este ascunsă în timp ce se desfășoară sub ochii noștri. Iată cel mai recent raport al CDC privind evenimentele adverse ale vaccinurilor. Nu uitați că sistemul de raportare VAERS nu surprinde decât cel mult 10% din evenimentele adverse ale vaccinurilor.



Problema serioasă cu care ne confruntăm este că aproape întreaga breaslă medicală, guvernele și mass-media sunt 100% corupte de ideea că vaccinurile sunt soluția. Aceștia continuă să catalogheze numărul mare și în creștere de decese și evenimente adverse cauzate de vaccinuri ca fiind 'rare'. Ei atribuie acum numărul uimitor de cazuri noi în populațiile masiv vaccinate unei mutații sau unei noi variante. Este imposibil pentru ei să considere că vaccinul în sine este cauza noii epidemii. Oameni atât de vinovați de înșelăciune și crimă sunt incapabili să-și recunoască 'greșeala'.



Deoarece guvernele incompetente sau corupte au protejat producătorii de vaccinuri de răspundere, nu există niciun ajutor pentru familiile celor uciși de vaccin și niciun ajutor medical pentru cei 'răniți' de vaccin. Deoarece instituția medicală coruptă nu recunoaște pericolele vaccinurilor, nu există nicio cercetare pentru a găsi soluții de vindecare sau de ameliorare a problemelor de sănătate cauzate de vaccinuri.



În schimb, sistemul medical continuă să facă presiuni pentru vaccinare, mulți angajatori și universități făcând vaccinarea obligatorie, iar Joe Biden vrea să trimită agenți din ușă în ușă pentru a vaccina populatia. Franța și Grecia încearcă să impună pașapoartele Covid pentru a-și forța întreaga populație să accepte vaccinarea. Biden cere Facebook să îi reducă la tăcere pe toți cei care pun la îndoială vaccinul Covid. Peste tot suntem martorii eșecului complet și total al guvernelor și al birocrațiilor de sănătate publică.



Unii medici și oameni de știință se tem că proteinele Spike din vaccinuri, care atacă organele vitale ale corpului, vor provoca moartea unui procent ridicat de persoane vaccinate în decurs de trei ani, ceea ce va duce la prăbușirea societăților. Într-adevăr, s-ar putea să fie prea târziu pentru a corecta situația, iar establishmentul este în negare totală."