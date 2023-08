Avertismentul expertilor: Eliminarea combustibililor fosili va duce la o scădere drastică a bunăstării umane

În 1999, climatologul american Michael Mann a publicat pentru prima dată un "grafic al crosei de hochei" care pretindea că arată o creștere fără precedent a temperaturii globale în ultimul secol.

Graficul lui Mann a fost prezentat în raportul din 2001 al Grupului interguvernamental privind schimbările climatice și a fost urmat de producția filmului apocaliptic al lui Al Gore despre climă, "Un adevăr incomod".

Aceste evoluții au dus la o serie continuă de previziuni apocaliptice și la politici arbitrare în domeniul climei care urmăresc înlocuirea combustibililor fosili cu surse alternative de energie.

Presupusul consens științific cu privire la schimbările climatice cataclismice nu a rămas necontestat. În 2005, cercetătorii canadieni Steve McIntyre și Ross McKitrick au ridicat îndoieli serioase cu privire la analiza componentelor principale din graficul lui Mann.

În 2015, autorul Mark Steyn a publicat "O rușine pentru profesie", care a compilat opiniile a peste 100 de oameni de știință de talie mondială care erau sceptici în privința metodelor de cercetare ale lui Mann și a gradului de isterie publică generat de predicțiile sale.

Vara trecută, filosoful american și expertul în energie Alex Epstein și-a lansat cea de-a doua carte despre argumentele morale în favoarea utilizării combustibililor fosili. În "Fossil Future: Why Global Human Flourishing Requires More Oil, Coal, and Natural Gas-Not Less", el a susținut că "urgența climatică" iminentă și iminenta "revoluție a regenerabilelor" au fost enorm de exagerate.

Epstein a afirmat că combustibilii fosili sunt încă principala sursă de energie la prețuri accesibile în lume și că politicile care vizează reducerea utilizării cărbunelui, petrolului și gazelor naturale creează prețuri energetice în creștere galopantă, care au produs deja o inflație galopantă.

El a recunoscut că, în ultimii 170 de ani, emisiile de dioxid de carbon (CO2) au contribuit la o încălzire de grade minore, însă beneficiile lor au scos miliarde de oameni din sărăcie. În mare parte datorită măsurilor de adaptare făcute posibile de mașinile și tehnologia alimentate cu combustibili fosili, lumea a devenit mai locuibilă, iar mortalitatea legată de condițiile meteorologice este la un nivel minim istoric.

Potrivit analizei lui Epstein: "Combustibilii fosili sunt o sursă de energie cu un raport cost-eficiență unic. Energia rentabilă este esențială pentru înflorirea umană. Miliarde de oameni suferă și mor din cauza lipsei de energie rentabilă".

El a subliniat că energia eoliană și cea solară au fost subvenționate timp de decenii, dar combustibilii fosili sunt încă necesari pentru a produce cel puțin 80% din energia mondială.

Scriind în această vară într-o publicație a Institutului Macdonald-Laurier (MLI), McKitrick a subliniat faptul că politicile guvernamentale se concentrează aproape în întregime pe reducerea emisiilor sau pe "atenuare" în detrimentul beneficiilor "adaptării" umane.

Profesorul de la Universitatea din Guelph și autorul cărții "Analiza economică a politicii de mediu" studiază schimbările climatice, politica climatică și economia mediului încă din anii 1990. El este același domn McKitrick care a contribuit la demascarea iluziei "bățului de hochei" al domnului Mann în urmă cu mai bine de un deceniu.

Raportul MLI notează că "susținătorii politicii climatice au rezistat mult timp să discute despre adaptare, poate de teamă că aceasta ar putea fi eficientă: dacă prin adaptare putem reduce substanțial sau chiar elimina efectele negative ale schimbărilor climatice, acest lucru va slăbi argumentele în favoarea unei decarbonizări profunde și a eliminării combustibililor fosili, pe care unii din mișcarea pentru climă o consideră un scop în sine".

McKitrick spune că adaptarea are un record nerecunoscut de succes, în timp ce atenuarea a fost un eșec costisitor. După decenii de eforturi draconice de atenuare, emisiile globale de CO2 au continuat să crească.

În timp ce măsurile de reducere a CO2, care sunt prohibitive și costisitoare, nu au reușit să prevină schimbările climatice, adaptarea a avut un succes considerabil în reducerea riscurilor pentru sănătate și în protejarea producției agricole de instabilitatea climatică. Pe măsură ce costurile de atenuare cresc, McKitrick susține că factorii de decizie politică ar trebui să se confrunte cu perspectiva că politicile lor actuale ar putea împiedica adaptarea și ar putea crește suferința umană.

Criticii planurilor guvernamentale de a scăpa de combustibilii fosili susțin că legătura dintre energia accesibilă și prosperitatea umană este practic irefutabilă. Opiniile oamenilor despre "schimbările climatice" depind aproape în întregime de un cadru ideologic dobândit. Cei care aleg să privească eliminarea impactului uman asupra naturii ca pe un scop în sine ar sacrifica bunăstarea a miliarde de oameni pentru a-și atinge viziunea utopică.

Predicțiile climatice catastrofale au fost făcute încă din anii 1970. Cele mai multe nu s-au adeverit - nici o nouă eră glaciară; nici o încălzire intolerabilă în legătură directă cu nivelurile de CO2; nici o dispariție a gheții polare sau a urșilor polari; nici o creștere excepțională a nivelului oceanelor; nici o apariție anormală a unor fenomene meteorologice extreme; nici pierderi de recolte și foamete pe scară largă.

Bjorn Lomborg, autorul cărții "The Skeptical Environmentalist" și fost director al Institutului de Evaluare a Mediului din cadrul guvernului danez, a afirmat recent că "soluțiile propuse pentru reducerea CO2 sunt atât incredibil de costisitoare, cât și teribil de ineficiente". Editorul de ziare și istoricul canadian Conrad Black a scris cândva că "schimbările climatice, pentru a folosi o expresie a lui Napoleon, au intrat în domeniul "minciunilor asupra cărora s-a convenit"". El a sugerat că "oricine care pretinde că are certitudini pe acest subiect este un șarlatan".

De fapt, doar economiile de piață libere, bazate pe combustibili fosili, au fost suficient de productive pentru a scoate milioane de oameni din sărăcie și pentru a oferi o gamă largă de servicii sociale, de sănătate și educaționale membrilor vulnerabili ai societății.

Decenii de experiență au arătat că reducerea dramatică a nivelului de CO2 nu este fezabilă. Cercetătorii imparțiali încep să concluzioneze că adaptarea la variațiile climatice este cea mai eficientă modalitate de a reduce impactul încălzirii și de a permite producătorilor de alimente să beneficieze de schimbarea condițiilor de creștere.

Măsurile radicale împotriva impactului vor distruge prosperitatea umană. Scăparea lumii de combustibilii fosili va lăsa probabil zeci de ființe umane sărace, înfometate și lipsite de mijloace.